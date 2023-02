Energieversorgung im Unterallgäu könnte in Bürgerhand liegen

Gemeinden im Unterallgäu sprechen über einen interkommunalen Zusammenschluss. Was dahinter steckt und wie dadurch vor allem die Gemeinden profitieren sollen.

11.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Know-how zusammenlegen, die Region nachhaltig entwickeln, die Wertschöpfung vor Ort belassen und die Energieversorgung in die Hand nehmen: Vertreter der 52 Kommunen im Landkreis Unterallgäu haben bei der Bürgermeisterdienstbesprechung in Lachen über einen interkommunalen Zusammenschluss namens Regionalwerk gesprochen. In vielen Gesichtern war abzulesen: Das Prinzip könnte Sinn machen, doch wie umsetzen? Das erklärte Referent Andreas Engl.

Warum ein Regionalwerk (gKU)? Zum einen geht es um die nachhaltige Entwicklung der Region. Stichworte dazu sind die Energiewende, die Digitalisierung, die regionale Wertschöpfung und das Vertrauen der Bürger als Eigentümer. Außerdem sollen Kommunen entlastet werden, verdeutlichte Engl. Aufgaben würden geteilt oder vergeben, Fachexperten kommen ins Spiel, voneinander könnte gelernt und letztlich könnten die Kosten gesenkt und somit Einnahmen erhöht werden.



Zudem zähle das Prinzip „Gemeinsam ist man stärker“. Soll heißen: Ein solcher interkommunaler Zusammenschluss bewirke ein größeres Marktgewicht, verringere finanzielle Risiken, erhöhe die Bekanntheit und lasse Erfolgschancen steigen. Beispiele: In einem solchen Regionalwerk müsse es nicht nur um Energieerzeugung und -vermarktung gehen. Es könnten auch Kräfte in Sachen Straßenbeleuchtung, ÖPNV, sozialer Wohnungsbau oder Standesamt gebündelt werden. Die Rechtsform und mögliche Tochterunternehmen

Letztlich müsse eine Anstalt öffentlichen Rechts oder eine GmbH & Co. KG als Rechtsform gegründet werden. In einem zweiten Schritt könnten Tochterunternehmen angeschlossen werden. Engl orientierte sich am Beispiel der Energieerzeugung. Als weitere Tochter-GmbH & Co. KG könnte dann der Energievertrieb stehen. So würde gleichzeitig ein Kreislauf geschlossen, sprich die eigene Energie erzeugt und vertrieben. Als Zusatz könnte dann eine Wärmenetz-GmbH & Co. KG hinzugefügt werden.

Vorteile einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR): Andreas Engl stellte heraus, dass es bei privaten Investoren zumeist um eine maximale Gewinnerzielung geht. Erlöse durch die Stromvermarktung seien an die Börsenstrompreise gekoppelt; der Verkauf eines Projektes gehe ohne Zustimmung der Gemeinde oder Bürger vor Ort. Anders sehe es bei den öffentlichen Investoren aus. Dort sieht Engl eine moderate Gewinnerzielungsabsicht, beispielsweise zur Querfinanzierung. Die Erlöse seien an der kommunalen Haushaltslage oder Einkommensverhältnissen der Bürger gekoppelt und der Verkauf eines Projektes werde von der Gemeinde oder Bürgern vor Ort entschieden. Somit ergebe sich eine Gestaltung der Region nach den eigenen Vorstellungen. Die Versorgungssicherheit herstellen - für die Kommunen im Unterallgäu Ein Zusammenschluss stelle die Versorgungssicherheit her, schaffe die Wertschöpfung und habe die Entscheidungshoheit über alle Prozesse. Zudem: „Der Wille für den notwendigen Ausbau der Energiewende wird höher“, ist Engl der Meinung. Neben der aktiven Gestaltung der Heimat stehe das Gemeinwohl im Vordergrund.

29 Landkreise aus ganz Bayern sind interessiert

Landshut, Haßberge, Bad Kissingen, Lichtenfels oder Cham: Mittlerweile gebe es 29 interessierte Landkreise aus ganz Bayern für das Format eines solchen Regionalwerks. Die große Hoffnung Engls: über Landkreis-Grenzen hinaus gemeinsam wirken.

Wie wird ein Regionalwerk gegründet? Zunächst bedarf es einer Infoveranstaltung für Bürgermeister und Gemeinderäte. Anfang März solle, vermutlich in Westerheim, eine solche für interessierte Gemeinderäte geplant werden. Mindestens fünf Kommunen des Landkreises müssten danach die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens auf Basis der Geschäftsplanung beschließen.



Danach folgt die Gründung – entweder einer AöR oder GmbH. Die Projektentwicklung startet. Im Folgenden könnte dann das „Regionalwerk Unterallgäu