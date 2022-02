Warum bei der Entschärfung der Huber-Kreuzung in Ottobeuren eine gütliche Einigung bei den Grundstücksverhandlungen wichtig ist.

Nicht immer verfolgt das Staatliche Bauamt in Kempten den Wunsch einer Gemeinde mit so viel Nachdruck. Dass die Behörde nun für den Bau eines Kreisverkehrs in Ottobeuren sogar ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren in die Wege leiten möchte, zeugt davon, welchen Stellenwert das Projekt genießt. Es herrscht weitgehend Einigkeit, dass die Verkehrssicherheit an der „Huber-Kreuzung“ verbessert werden muss. Man darf jedoch nicht vergessen, dass der Bau eines Kreisverkehrs auch sehr teuer ist.