Er war seiner Zeit stets voraus

Jubiläum Ausstellung im Bauernhofmuseum widmet sich dem Gründer Hermann Zeller. Er wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Begleitprogramm beginnt am Freitag

16.08.2022 | Stand: 08:19 Uhr

Der Gründer des Schwäbischen Bauerhofmuseums in Illerbeuren wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund zeigt das Museum die Kabinett-Ausstellung „Hermann Zeller (1919 – 2004) und das Bauernhofmuseum Illerbeuren“. Zudem gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm (sieheInfokasten). Kuratorin der kleinen, aber feinen Ausstellung ist Zellers Tochter, die Unterallgäuer Kreisheimatpflegerin Monika Zeller.

Schon als Jugendlicher sammelte Hermann Zeller quasi alles, was die ländliche Geschichte betraf. Mit großer Leidenschaft widmete er sich der bäuerlichen Kultur – zu einer Zeit als noch mit Rössern in Handarbeit geschuftet wurde und die Bauern die entscheidende Mehrheit in den Dörfern bildeten. Zeller sah die traditionelle Kultur aufgrund der Mechanisierung und der fortschrittsorientierten Mentalität der Landwirte als sehr gefährdet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete der gelernte Schreiner als Restaurator, Holzbildhauer und freischaffender Künstler. Seine Sternstunde erlebte Zeller 1948 mit der Tausendjahrfeier der Gemeinde Illerbeuren-Kronburg: Als Organisator eines großen Festspieles mobilisierte er nahezu die gesamte Bevölkerung Illerbeurens und inszenierte deren Geschichte sehr authentisch. Aus diesem Fest-Team – stets ausgestattet mit Original-Requisiten – bildete sich der „Heimatdienst Illertal“. Jener Verein, der sich bis heute maßgeblich für das Bauernhofmuseum einsetzt: Im Jahr 1954 erwarb der Heimatdienst mit der St. Ulrich Sölde sein erstes Gebäude – auch heute noch Kernstück des Museums. Am 11. Juni 1955 wurde schließlich das Museum eröffnet. Durch eine kontinuierliche Erweiterung und öffentliche Förderung entwickelte es sich zum bedeutendsten Freilichtmuseum in Bayerisch-Schwaben. Menschen aus aller Welt kamen und kommen seitdem nach Illerbeuren.

Die Ausstellung zu Ehren Zellers zeigt seine unermüdliche, systematische Sammlungstätigkeit. Was dabei deutlich wird: Zeller war seiner Zeit stets voraus: Für sein Handwerkszeug, die landwirtschaftlichen Gerätschaften sowie Möbel und Fahrzeuge kümmerte er sich auch um die passenden Gebäude. Mit viel Herzblut organisierte er die Rettung von wichtigen Häusern vor dem Verfall und versetzte sie ins Museumsareal. 1972, als das Denkmalschutzgesetz in Kraft trat, war das Verständnis für die große kulturelle Bedeutung historischer Gebäude, ihre handwerkliche Perfektion und architektonische Schönheit noch nicht sonderlich entwickelt.

Der Museumsgründer mit seinem „sturen Grind“ ließ seine Vorstellungen trotzdem beharrlich „Wirklichkeit“ werden: Gemeinde, Landkreis und Bezirk engagieren sich zusammen mit dem Heimatdienst Illertal seit 1982 als „Zweckverband Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren“ gemeinsam für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Museumsdorfes. Hermann Zeller übergab 1986 insgesamt 19 Museumsgebäude auf drei Hektar Grund an den ersten wissenschaftlich ausgebildeten Museumsleiter, Dr. Otto Kettemann. Seitdem wuchs das Museumsdorf auf rund zwölf Hektar und nunmehr 32 historische Gebäude an. Im vergangenen Jahr wurde mit dem weiteren Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche der lang gehegte Wunsch Wirklichkeit, das Gelände zu erweitern. Hier sollen nun die bisher noch nicht berücksichtigten Regionen wie Nordschwaben, das Ries und der Bodenseeraum dargestellt werden. Der neue Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer – seit 1. März im Amt – hat für die Erweiterung also beste Voraussetzungen.

Lesen Sie auch