Kein Deutsch, keine Lehre, kein Führerschein – keine Chance?

Geflüchtete suchen Jobs und Unternehmen suchen Arbeitskräfte. Ernst Lämmle löste dieses Problem, indem er drei Menschen aus Afghanistan einstellte.

07.10.2023 | Stand: 12:10 Uhr

Auf der einen Seite sind da Menschen, die arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen wollen. Auf der anderen Seite Unternehmen, die dringend Mitarbeiter suchen. Passt zusammen, wie ein platter Reifen und eine Luftpumpe, könnte man meinen. Aber, um im Bild zu bleiben: Das Reifenventil passt nicht zum Pumpenaufsatz. Was in der Welt der Fahrräder Reifenventil und Luftpumpenaufsatz sind, das sind in der Arbeitswelt Verständigungsprobleme, ein fehlender Führerschein, Vorurteile oder ein Bewerbungsschreiben.

Muss zusammenpassen: Reifenventil und Luftpumpenaufsatz. Bild: Tobias Hase, dpa

Seit sechs Jahren arbeiten bei Fahrrad Lämmle drei afghanische Geflüchtete.

Einen kaputten Reifen bekommt Ernst Lämmle leicht repariert, schließlich gehört ihm das Fahrradgeschäft Zweirad Lämmle in Bad Grönenbach. Das Problem mit den fehlenden Arbeitskräften war eine größere Herausforderung. Doch auch das hat er gelöst. Seit sechs Jahren arbeiten bei Zweirad Lämmle Rauf Poya, Reza Ghulani und Qadir Tadcik aus Afghanistan. Alle drei flüchteten 2015/2016 vor Krieg und Gewalt aus ihrem Heimatland.

„Am Anfang war es nicht ganz einfach. In unserem Bereich gibt es viele Fachbegriffe, die lernen die im Sprachkurs natürlich nicht“, sagt Ernst Lämmle. „Wir haben hier zum Beispiel 300 bis 400 Spezialwerkzeuge“, erklärt er und schlägt einen Katalog auf, in dem die Werkzeuge abgebildet sind, mit Erklärungen zur Funktionsweise. Über jedem Bildchen steht handschriftlich die Übersetzung ins Persische.

Sprache, Führerschein, Vorurteile – es gab viele Hürden.

Neben der Sprache war ein weiteres Problem, dass die neuen Mitarbeiter keinen Führerschein hatten. „Zuerst musste immer jemand von uns sie zum Lager fahren“, erzählt Ernst Lämmle. Außerdem bekam er von manchen Kunden Vorurteile über seine neuen Mitarbeiter zu hören.

Ernst Lämmle hat Verständnis dafür, dass bei den Geflüchteten nicht alles sofort klappt. „Man muss sich nur mal vorstellen, man wäre selbst in Afghanistan und würde dort arbeiten wollen“, sagt er. „Da hätte ich auch meine Schwierigkeiten.“ Inzwischen haben seine Mitarbeiter Sprachkurse besucht und ihren Führerschein gemacht.

Laut Bettina Kreuzer, der Geschäftsführerin des Jobcenters Unterallgäu, ist der direkte Kontakt zwischen Geflüchteten und Arbeitgebern der Schlüssel zum Erfolg. „Oft scheitert es an der Sprache und Formalien, wie einem Bewerbungsschreiben“, sagt Kreuzer. Auch bei Fahrrad Lämmle stellte ein ehrenamtlicher Helfer den Kontakt her.

Jobbörsen für Geflüchtete finden in Memmmingen und Bad Wörishofen statt.

Werben für die Jobbörse (von links): Bettina Kreuzer, Martin Fuchsschwanz, Maria Amtmann, Klemens Heinz, Rauf Poya, Qadir Tadcik, Ernst Lämmle und Reza Ghulani. Bild: Monika Ambronn/Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen

Die Jobcenter Memmingen und Unterallgäu hoffen, Fahrrad Lämmle könnte ein Vorbild für andere Unternehmen sein, die nach Mitarbeitern suchen. Deshalb haben sie gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, der Stadt Memmingen und dem Landratsamt Unterallgäu zwei Jobbörsen organisiert. Dort sollen Geflüchtete, die Arbeit suchen und Unternehmen, denen Mitarbeiter fehlen, zusammenkommen.

800 Geflüchtete sind eingeladen und 50 regionale Betriebe, die Mitarbeiter suchen, werden vor Ort sein. Das sind etwa Hotels, Bäckereien, Zeitarbeitsfirmen, Restaurants oder Pflegedienste. Ernst Lämmle und seine drei neuen Mitarbeiter kommen auch, um von ihren Erfahrungen zu berichten. „Es ist schon Arbeit, Stress und Aufwand, aber was man investiert, bekommt man auch wieder zurück“, sagt Lämmle. Außerdem gibt es bei den Veranstaltungen Dolmetscher für Ukrainisch und Arabisch sowie Organisationen, die über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten informieren.

Die Jobbörse für das Unterallgäu findet am Donnerstag, 12. Oktober, im Haus zum Gugger in der Bachstraße 16 in Bad Wörishofen statt. Zwei Wochen später, am Donnerstag, 26. Oktober, gibt es eine Jobbörse im Maximilian-Kolbe-Haus in der Donaustraße 1 in Memmingen. Beide Messen sind zunächst von 9 bis 11.30 Uhr für die eingeladenen Personen geöffnet, von 11.30 bis 13 Uhr auch für alle anderen Interessierten.