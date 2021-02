Wie ist das Ergebnis beim Bürgerentscheid heute in Memmingerberg zu den Straßen-Erschließungskosten? Hier die Antwort, sobald ausgezählt ist.

07.02.2021 | Stand: 14:40 Uhr

Beim Bürgerentscheid in Memmingerberg (Unterallgäu) heute am 7. Februar 2021 geht es um eine Frage, die viele Einwohner finanziell belasten oder auch entlasten kann. Die Wahlberechtigten können nämlich darüber entscheiden, ob Anwohner für die Erschließung von alten Straßen weniger als die sonst üblichen 90 Prozent der Gesamtkosten übernehmen müssen.

Wann kommt das Ergebnis des Bürgerentscheids? Wie lautet die Frage? Was ist das Besondere an diesem Bürgerentscheid in Memmingerberg? Der Überblick:

Wann kommt das Ergebnis des Bürgerentscheids zu den Erschließungskosten?

Sobald alle Stimmzettel ausgezählt sind. Wir berichten am 7. Februar aktuell auf allgäuer-zeitung.de.

Wie lief die Abstimmung?

Ihre Stimme konnten die Wähler am 7. Februar von 8 bis 18 Uhr im Schulgebäude in der August-Hederer-Straße in einem der beiden dortigen Wahllokale persönlich oder per Briefwahl abzugeben. Die Gemeinde hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, wegen Corona per Briefwahl abzustimmen.

Wie lautet die Frage beim Bürgerentscheid in Memmingerberg?

Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Memmingerberg folgende Bestimmung in ihre Erschließungsbeitragssatzung aufnimmt:

"Erschließungsbeiträge werden zu 44,45 v.H. des zu erhebenden oder bereits erhobenen Betrags erlassen, sofern seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungsanlagen mindestens 25 Jahre vergangen sind und die Beitragspflichten im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. März 2021 entstanden sind oder entstehen?"

Wie viele Straßen in Memmingerberg sind konkret betroffen?

Die Beitragspflicht für die Erschließungskosten muss zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. März 2021 entstanden sein oder noch entstehen. In Memmingerberg betrifft dies weniger als zehn Straßen.

Was ist das Ungewöhnliche bei diesem Bürgerentscheid?

Das Kuriose am sonntäglichen Bürgerentscheid ist, dass die Gemeinderäte das Ratsbegehren zwar geschlossen auf den Weg gebracht haben, aber dennoch hoffen, dass die Bürger dagegen stimmen werden. Denn in ihren Augen wäre ein Erlass um 44,45 Prozent gegenüber anderen Bürgern ungerecht, die 90 Prozent der Erschließungskosten tragen mussten.

