Pünktlich zu Ostern: Besucher können wieder das "Heilige Grab" besichtigen

Fast wäre das "Heilige Grab" auf einem Kirchendachboden in Erkheim verschwunden. Aber ein Unterallgäuer machte sich für das Osterdenkmal stark.

06.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ältere Kirchenbesucher erinnern sich oft mit ein wenig Wehmut daran: In ihrer Kinderzeit gehörte das „Heilige Grab“ noch mit der gleichen Selbstverständlichkeit zum Osterfest wie die selbst gefärbten Eier oder der frisch gebackene Hefezopf. Dass man in der Nikolauskirche in Daxberg heute wieder diesem schon vergessen geglaubten Zeugnis greifbarer Volksfrömmigkeit begegnet, ist dem Engagement eines Mannes zu verdanken, den die Kindheitserinnerungen nicht mehr losließen: dem Hobby-Bildhauer Adolf Huber.

Auch in diesem Jahr wird in der Filialkirche des Erkheimer Ortsteils Daxberg zur Karwoche und für das Osterfest das „Heilige Grab“ aufgebaut, das Huber und weitere fleißige Helfer vor vielen Jahren vom Erkheimer Kirchendachboden geholt und wieder vervollständigt haben.

In der Filialkirche St. Nikolaus in Daxberg bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) wartet ein „Kreuzweg“ auf den Betrachter. Bild: Josef Diebolder

Ursprung und Entstehung des "Heiligen Grabes" lange unbekannt

Der Ursprung und die Entstehungsgeschichte dieses sakralen Kunstwerks waren lange unbekannt. Bis ein Schreiben vom „Königlichen Bezirksamt Memmingen“ entdeckt wurde, das auf den 8. Februar 1884 datiert ist. Darin teilt der „Freiherr zu Krailsheim“ mit, „erteilen wir den Niederkuratelbeschlusse (…) im Einvernehmen mit dem bischöflichen Ordinariate Augsburg die Oberkuratelbestätigung, dass aus den verfügbaren Überschüssen der Pfarrkirchenstiftung Erkheim aus 1883 und 1884, eventuell 1885, ein neues Grab aus der Kunstanstalt von B. Kraft in Pfaffenhofen an der Ilm, im Kostenbeitrage von 938 Mark für die Pfarrkirche Erkheim beschafft werde“.

Lange Jahre, weiß Huber, war das „Heilige Grab“ dann aber verborgen auf dem Kirchendachboden in Erkheim – weil die Kirche solchen Darstellungen der Heilsgeschichte nach der Liturgie-Reform des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–65) skeptisch gegenüber stand. Doch Huber ließ nicht locker und machte sich in den 1990er-Jahren auf die Suche nach dem Heiligen Grab, das er früher so oft in der Erkheimer Pfarrkirche bewundert hatte. An seiner Seite war der Schreinermeister Engelbert Denlöffel, den er für seine Idee gewonnen hatte.

Nach langem Engagement: Huber und Helfer rekonstruieren Denkmal

Schließlich durften die beiden, gemeinsam mit dem Mesner Karl Zeitner, den Kirchen-Dachboden betreten. Dort fanden sie die Bretterfiguren in voller Pracht. Die Farben leuchteten, als wären sie erst gestern gemalt worden. Das dort spärlich vorhandene Licht hatte sie recht gut im Original erhalten lassen. Nicht nur die Figuren, auch die übrigen Kulissenmalereien, entstanden etwa um 1900, waren vollständig vorhanden. Das im Nazarener Stil aus Brettern geschaffene Ensemble mit den Holzfiguren war viele Jahre in Erkheim im Einsatz – bis es auf dem Dachboden verschwand. Als es wiederentdeckt wurde, fehlte lediglich das tragende Gerüst und die Christusfigur erwies sich als unbrauchbar.

Adolf Huber ist leidenschaftlich mit dem Heiligen Grab in Erkheim (Landkreis Unterallgäu) verbunden. Bild: Josef Diebolder

In mühevoller Kleinarbeit und durch Nachbarschaftshilfe aus Attenhausen, wo es ebenfalls noch ein „Heiliges Grab“ ganz ähnlicher Gestalt gibt, gelang es Huber und Denlöffel schließlich, das Gerüst zu rekonstruieren, das als Träger des heiligen Geschehens dient. In vielen Stunden schnitzte Huber den Leichnam Christi wie er heute im Grabmal liegt. Kirchenmaler Ludwig Harzenetter hat ihn koloriert. Einige Jahre später entstand der auferstandene Christus in Siegerpose neu. Auch eine Art Aufzug für den „Auferstandenen“ wurde eingebaut, dieser Mechanismus lässt ihn in der Osternacht in Höhe des Osterlamms erscheinen, wo er dann über den Engeln thront.

Immer Besucher interessieren sich für das Osterdenkmal

Als alles fertig restauriert war, erhielten Adolf Huber und Freunde der KAB (Katholischer Arbeitnehmerbewegung) Erkheim-Günztal, deren Vorsitzender er ist, die Erlaubnis, das „Heilige Grab“ in ihrer Dorfkirche aufzustellen.

Anfangs verirrten sich nur wenige Besucher nach Daxberg, erinnert sich Huber. „Aber jetzt werden es immer mehr, manchmal kann die Kirche gar nicht alle fassen“. Noch heute sieht man übrigens in Adolf Huber die Kinderaugen blitzen, wenn er fasziniert von dem Schaustück erzählt.

Bis wann kann man das "Heilige Grab" in Erkheim besichtigen?

Seither wird jeweils am Gründonnerstag in St. Nikolaus in Daxberg der gesamte Chorraum für die Szenerie umgestaltet. Bis zum Ostermontag kann das fast vergessene Stück Volksfrömmigkeit betrachtet werden. Danach wird das Kunstwerk wieder abgebaut.

Das „Heilige Grab“ ist am Karfreitag, 7. April, von 14 Uhr bis nach der Karfreitagsandacht um 19 Uhr zu betrachten. Am Ostersonntag, 9. April, kann es von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Ostermontag, 10. April, von 14 Uhr bis zur Messe besucht werden. Ob es an Ostern regnet, schneit oder sonnig ist, haben Meteorologen bereits abgeschätzt.