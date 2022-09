Erkheim: Feuerwehrmann bei Autounfall schwer verletzt

Am Dienstag hat sich ein Feuerwehrmann auf dem Weg zu einem Einsatz schwer verletzt. Er übersah ein geparktes Auto.

21.09.2022 | Stand: 17:19 Uhr

Am Dienstag ist ein Feuerwehrmann bei einem Autounfall in Erkheim schwer verletzt worden. Der Mann war auf dem Weg zu einem Feuerwehreinsatz.

Laut Polizei fuhr der 52-Jährige auf der Sontheimer Straße, übersah dabei ein geparktes Auto und fuhr frontal in das Auto hinein. Der Feuerwehrmann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Korrektur: In der ursprünglichen Version dieses Artikels hieß es irrtümlich, der Unfall wäre in Memmingen statt in Erkheim passiert. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

