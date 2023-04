Helmut Scharpf übernimmt die Kreischorleitung im Unterallgäu

Der 31. Kreissängertag fand in Erkheim statt. Dabei ging es unter anderem um die Einschränkungen während Corona sowie um Ziele im Bereich der Jugendarbeit.

Nach fünf Jahren fand in Erkheim der 31. Kreissängertag statt. Unter Leitung von Uli Willer eröffneten der Allgäuer Bauernchor und der Sängerbund Erkheim musikalisch das Treffen des Unterallgäuer Sängerkreises. Vorsitzender Herbert Rabus erinnerte daran, dass die Einrichtung nahezu 50 Jahre besteht. Auch selbst sei er solange im Ehrenamt musikalisch aktiv. Friedrich Kaiser folgt nun Rabus nach. Als neuer Sängerkreis-Vorsitzender will Kaiser in vier Jahren den Weg für einen jungen Nachfolger bereiten. Zugleich ist der Landwirt Vorsitzender im Bauernchor. Sein Stellvertreter wurde Herbert Siegel.

So war der 31. Kreissängertag in Erkheim

„Dass sich die Freude an der Musik in Erkheim einfindet“, begeisterte Bürgermeister Christian Seeberger. Damit ließen sich alle Lebensstimmungen ausdrücken. Im Herbst stehe das 40-jährige des Allgäuer Bauernchores und das 120-jährige Bestehen des Sängerbundes an. Spannend sieht Jürgen Schwarz als Präsident des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben, wie sich die Chöre neu gruppieren, „nach zweieinhalb Jahren Zwangspause endlich wieder machen dürfen und Türen öffnen“. Im Chorgesang verschwinden die täglichen Sorgen. Das stabilisiere die Gesellschaft. Im Chorverband seien es zehn Sängerkreise. Lehrer würden fortgebildet, um Chorleiter zu werden.

2018 seien es 57 Vereine mit 1272 Erwachsenen und 738 Jugendlichen gewesen, berichtete Geschäftsführer Manfred Müller. Zum Jahresende 2021 seien es 54 Vereine 1175 Erwachsene und 722 Jugendliche im Sängerkreis. Durch die Corona-Krise hätten viele Ereignisse nicht stattfinden können. Jeder Verein könne über den Sängerkreis Unterallgäu nun einen Internetauftritt bekommen und verwalten, ergänzte Müller.

Helmut Scharpf wird neuer Kreischorleiter

Auf Benefizkonzerte und Jugendsingen blickte Jugendreferentin Anita Schwarz-Geißler. Ein besonderes Erlebnis für die Kinder sei deren Auftritt im großen Kursaal von Bad Wörishofen.

Nach der Corona-Zwangspause genoss Kreischorleiter Josef Schmid das Jubiläumskonzert vom „Chor96“ und den CBS-Chortag in Lindau. Die Fortbildungen für Chorleiter seien sehr erfreulich. Ein Workshop mit Komponist Lorenz Maierhofer habe eine gigantische Resonanz gezeigt. Nach 28 Jahren übergab er die Verantwortung an Helmut Scharpf. Zur zweiten Kreischorleiterin wurde Sandra Kalischek bestimmt. Zugleich war Schmid Gründungsmitglied. Er wurde mit Urkunden bedacht und ist nun Ehrenkreischorleiter.

Die Finanzen beleuchtete beim Kreissängertag Schatzmeister Karl-Heinz Haider. Ein starker Fokus liege auf der Jugendarbeit. Zu ihren Auftritten würden sie die Busse stellen. Die Unfallversicherung und Beiträge würden vom Chorverband Bayerisch-Schwaben übernommen.

