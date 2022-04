Von Färöer nach Erkheim: Jan Nystrøm über seine Kunst und den Umzug ins Unterallgäu

Der Künstler Jan Nystrøm ist der Liebe wegen von den Färöer-Inseln nach Erkheim gezogen. In Mindelheim ist seine Kunst seit dem 3. April ausgestellt.

05.04.2022 | Stand: 20:59 Uhr

Wie verschlägt es einen Künstler von den Färöer-Inseln, mitten im Atlantik, nach Erkheim, mitten im Unterallgäu? Die Antwort könnte künstlerischer fast nicht sein: die Liebe war es, wegen der Jan Nystrøm vor zweieinhalb Jahren seine Heimat verließ, und zu seiner Freundin Susanne Zondler nach Erkheim zog.

Die beiden haben sich in Zondlers Urlaub auf Färöer kennen- und liebengelernt. Zunächst blieb Nystrøm in seiner Heimat. „Aber die Distanz war schwierig“, erklärt seine Freundin.

Deshalb wagte er schließlich den Umzug ins Unterallgäu. Hier, im „Salon“ des Kunstvereins Mindelheim, können Kunstbegeisterte seit dem 3. April die Ausstellung des Wahl-Erkheimers besuchen.

Die Kunst des Faröers bleibt geprägt von der rauen Natur und den dunklen Geschichten seiner Heimat

Trotz des Umzugs nach Deutschland bleibt Nystrøms Kunst geprägt von seiner Heimat, ihrer rauen Natur und den Bergen. Vor allem die Berge waren der Grund, warum dem Künstler bereits als Kind allerhand Schauergeschichten und Mythen erzählt wurden. Die Angst vor Trollen, Riesen und Hexen, die in den Bergen leben, sollte die Kinder daran hindern, zu weit in verlassene Gegenden zu laufen, erklärt Nystrøm. Ebendiese Färörer Märchen fänden auch in seinen Zeichnungen ihren Ausdruck.

Neben der Natur und seiner Heimat beeinflusst auch die Film- und Musikwelt das Schaffen des Künstlers. Seit Nystrøm sieben Jahre alt ist, schaut er bereits Horrorfilme. Seine Begeisterung dafür, ebenso wie für Science-Fiction, prägt die Zeichnungen. Der Künstler betont jedoch, dass seine Inspiration allgemein keiner festen Quelle entspringt, sondern vor allem aus ihm selbst kommt. „Es passiert schon viel in seinem Kopf“, meint auch Susanne Zondler.

Kunst von Jan Nystrøm wurden von Märchen oder Science-Fiction beeinflusst

Lesen Sie auch

Oscar-Verleihung Will Smith gewinnt Oscar als bester Hauptdarsteller - zwei Deutsche ausgezeichnet

Den Einfluss von Märchen oder Science-Fiction erkennt man auch als Betrachter. Die meisten Bilder sind schlicht, oft in Schwarz gehalten. „Ich bin kein Fan davon, in eine Kategorie gesteckt zu werden“, sagt der Künstler, und will sich und seine Kunst deshalb keinem festen Genre zuordnen.

Ein Fan von seinem neuen Zuhause ist er hingegen allemal, und bekräftigt: „Ich liebe Deutschland.“ Vor allem begeistere ihn, dass die Menschen im Unterallgäu so freundlich und aufgeschlossen seien. Auf den Färöer-Inseln, die sehr isoliert und abgeschottet liegen, seien die Mentalitäten und Lebensphilosophien hingegen ganz anders. Nichtsdestotrotz vermisst Nystrøm seine Heimat, deshalb hat das Paar diesen Sommer einen Urlaub auf Färöer geplant.

Für die Zukunft wünscht sich der Wahl-Erkheimer vor allem, das Künstlerdasein zu seinem Vollzeit-Job zu machen. Auch wenn dies aktuell noch nicht möglich ist, blickt Nystrøm positiv in die Zukunft. Schließlich ist das Zeichnen seine Leidenschaft.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".