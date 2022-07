Unbekannter spricht in Erkheim Kind vor Schule an - Polizei nennt Vorfall "verdächtig"

In Erkheim im Unterallgäu hat ein Unbekannter gestern ein Kind vor der Schule aus einem Auto heraus angesprochen. Die Polizei nennt Details und sucht Zeugen.

02.07.2022 | Stand: 13:14 Uhr

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gestern am Freitag (1.7.22) gegen 12.15 Uhr vor der Grund- und Mittelschule in Erkheim. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein unbekannter Mann ein Mädchen aus einem roten Fahrzeug heraus angesprochen haben.

Das Kind habe richtigerweise sofort die Flucht nach Hause ergriffen, teilt die Polizei mit. Die Beamten nehmen den Vorfall ernst und bitten um Mithilfe: Wer hatte ähnliche Wahrnehmungen oder kann etwas zu dem roten Fahrzeug sagen?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 melden.

Kind angesprochen: So sollen sich Zeugen laut Polizei verhalten

Außerdem fügt die Polizei einen Hinweis für das richtige Verhalten in solchen Fällen an: Beobachter sollten bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die örtlich zuständige Polizei informieren oder den Notruf "110" wählen, um eine größtmögliche Chance auf einen Fahndungserfolg zu haben.

Notieren Sie sich zusätzlich so viele Informationen wie möglich, wie beispielsweise:

Fahrzeug,

Kennzeichen,

Farbe,

Personenbeschreibung,

Fluchtrichtung und mehr.

Kontakt zum möglichen Täter sollte man jedoch nicht aufnehmen, um "Gefahren für Ihre Gesundheit und die anderer Unbeteiligter zu minimieren", teilt die Polizeiinspektion Mindelheim mit.

Wenn Fremde Kinder ansprechen: Immer wieder Fälle im Allgäu

Im gesamten Allgäu gab es zuletzt immer wieder Meldungen, denen zufolge Kinder von fremden Erwachsenen angesprochen und gelockt wurde. Eltern versetzt das in Sorge, zu Straftaten ist es jedoch in keinem der jüngsten Fälle in der Region gekommen.

Lesen Sie dazu: Wenn Fremde Kinder ansprechen: Was Eltern tun können

Erfährt die Polizei, dass ein Kind von einer fremden Person verdächtig angesprochen wurde, wird sofort eine Fahndung eingeleitet. Weil typischerweise etwas Zeit vergeht, bis Kinder zuhause von einem solchen Vorfall erzählen, ist es umso wichtiger, dass Zeugen und Unbeteiligte, die eine verdächtige Situation beobachten, sofort selbst die Polizei rufen.

