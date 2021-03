Erlebnisgastronomie im Schachen will mehr Platz für Gäste bieten

Erweiterungspläne sind Thema in Ottobeurer Ausschuss. Außerdem sorgt eine Lärmschutz-Vorgabe zum Bebauungsplan "Ollarzried Beim Sportplatz II" für Verwunderung.

Pläne für eine Erweiterung der Gastronomie im Schachen haben in der jüngsten Sitzung den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Marktgemeinde Ottobeuren beschäftigt. Für Diskussionen sorgte außerdem eine Auflage zum Lärmschutz, als es um den Bebauungsplan „Ollarzried Beim Sportplatz II“ sowie die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes ging. Das Gremium fasste die entsprechenden Beschlüsse, doch an der Vorgabe für das Baugrundstück, das dem Sportplatz am nächsten liegt, schieden sich die Geister.

Auf der betreffenden Seite dürften laut Satzung Fenster nicht zu öffnen sein und es müsse eine Lüftungsanlage eingerichtet werden. Wie Andrea Bitzer (Bündnis 90/Die Grünen) feststellte, wäre das für das Putzen unpraktisch. Überhaupt könne es doch den Bewohnern überlassen werden, ob sie aufmachen. Ob die Festlegung angesichts von „fünf oder acht Stunden Sport“ Sinn mache, fragte auch Karl Erdle (SPD). Dem widersprach Planer Daniel Schmid: Es gehe um den Bestandsschutz für den Sportplatz und nicht um den Komfort des Bauwerbers. Laut schalltechnischen Berechnungen müsse das so festgehalten werden. Beim Baugebiet I gelte das bereits für Fenster zur Straßenseite hin.

Dass in der Marktgemeinde rege Bautätigkeit herrscht, zeigte sich, als die Bauanträge behandelt wurden. So entstehen im Baugebiet „Gottesackererget II“ demnächst drei Einfamilienhäuser und sechs Doppelhaushälften. In der Fröhlinser Straße rücken an die Stelle einer Baulücke drei Wohneinheiten. Weiter ging es um den Umbau eines Ein- in ein Zweifamilienhaus an der Memminger Straße, eine Fassadensanierung im Ortszentrum, einen Praxisanbau und die Erweiterung der Eventgastronomie mit Freiflächengestaltung im Schachen. Er denke dabei an „zeitangepasste Außengastronomie“, erklärt der Antragsteller auf Nachfrage. Es sollen auf dem Areal großzügig verstreut mehrere verschieden große Sitzgruppen auf Terrassen entstehen, verbunden durch Kieswege.

Von der Tagesordnung gestrichen wurde die Erschließungsplanung für das Baugebiet „Bilzweg Ollarzried“, da noch Unklarheiten bestehen.

