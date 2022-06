Lebensmittel-Spenden brechen wegen Ukraine-Krieg weg - Neue Lösung für Obdachlosen-Einrichtung gesucht

Der Memminger Verein Notausgang braucht neue Spender von Lebensmitteln, damit er weiterhin Mahlzeiten in der Unterkunft am Erlenweg anbieten kann.

Der Krieg in der Ukraine macht sich bis in die Obdachlosen-Einrichtung am Erlenweg in Memmingen bemerkbar. Der Verein Notausgang hat dort bisher vier Mahlzeiten pro Woche angeboten. Die meisten Lebensmittel dafür waren eine Spende von der Tafel. Die kann den Erlenweg nun aber nicht mehr unterstützen: Denn zu den bisherigen hilfebedürftigen Tafel-Kunden, die günstig Lebensmittel und weitere Waren erhalten, kommen nun auch Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind und ebenfalls Hilfe benötigen. (Lesen Sie auch: Engpass bei der Memminger Tafel - geht den Bedürftigen bald das Essen aus?7)

Das sei nicht ganz unerwartet gekommen, sagt Conrad Reinker, Geschäftsführer des Vereins Notausgang. Er habe schon geahnt, dass es passieren kann. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir bisher von der Tafel hatten. Und die Tafel hat sich diesen Krieg auch nicht ausgesucht.“ Wie kann es jetzt weitergehen? „Offensichtlich müssen wir jetzt einen anderen Weg finden.“

Kurzfristig werde der Verein Notausgang die Versorgung überbrücken, also die Lebensmittel im Supermarkt einkaufen. Doch damit das Geld auf Dauer nicht für andere soziale Projekte fehle, sei der Verein weiter auf Lebensmittelspenden angewiesen. Deshalb werde er Kontakt zu Märkten aufnehmen und fragen, ob sie Lebensmittel, die eigentlich weggeworfen werden sollen, zur Verfügung stellen können. Dabei könne es sich zum Beispiel um Waren handeln, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen sei, die sonst aber völlig in Ordnung seien und gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Wichtig ist Conrad Reinker dabei: „Wir wollen nicht in Konkurrenz zur Tafel treten.“ Deshalb hofft er, Hilfe auch von Supermärkten zu erhalten, die nicht mit der Tafel zusammenarbeiten. Da es in Memmingen und Umgebung viele Supermärkte gibt, ist Reinker voller Hoffnung, dass er Hilfe für den Erlenweg erhalten wird. „Wir werden alles daran setzen, dass es läuft.“

Dabei helfen können auch Geldspenden, von denen dann eingekauft werden kann. Notausgang wird bisher schon von einigen privaten Spendern und Unternehmen unterstützt. „Über diese Hilfsbereitschaft kann man nur staunen.“

Und noch etwas freut Conrad Reinker: In der Facebookgruppe „Brennpunkt Erlenweg 10 Memmingen“ von Dietmar Weckwerth und Tanja Jäger, in der sich Nutzer über die Situation in der Obdachlosen-Einrichtung austauschen, ist das Problem der weggebrochenen Lebensmittelspenden jetzt mitgeteilt worden – mit einem Aufruf: „Wir brauchen regelmäßig Lebensmittel: Fleisch, Wurst, Käse, Gemüse, Salat, Molkereiprodukte, Kaffee, Getränke usw.“ Seitdem seien schon einige Essens- und Geldspenden eingegangen, sagt Dietmar Weckwerth. Und Conrad Reinker ergänzt: „Das beweist das Wohlwollen der Menschen für benachteiligte Personen. Wir sind insgesamt durch die Zuwendungen sehr ermutigt.“

Wer den Verein Notausgang mit Lebensmittel- oder Geldspenden unterstützen möchte, bekommt hier Infos: Telefon 08331/974244, E-Mail: memmingen@notausgang-ev.de

Pizza und Nudeln für Erlenweg-Bewohner

Eine Hilfsaktion für die Einrichtung am Erlenweg hat es am Wochenende gegeben. Nur Sensoy aus Memmingen verteilte mit ihrem Verein Merhaba & Mahlzeit Essen an die Bewohnerinnen und Bewohner. Schon im Dezember hatte sie eine Aktion dort gestartet. Diesmal wurden Nudeln mit Sauce vom Memminger Restaurant Las Carretas angeboten und Pizza von der Memminger Pizzeria PizzoBello. Für jeden habe es zwei bis drei Portionen gegeben. Für den Sommer sei eine weitere Aktion dieser Art geplant.

Nur Sensoy, die stellvertretende Bundesvorsitzende und Gründungsmitglied des Vereins Merhaba & Mahlzeit ist, war mit sieben weiteren Mitgliedern am Erlenweg im Einsatz. Der Verein befinde sich noch in seiner Gründungsphase, sein Hauptsitz werde in Köln sein. Deutschlandweit kümmere er sich um hilfebedürftige Menschen. Aktionen habe es bereits in Hannover, Münster, Hagen, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Lörrach gegeben. Und auch im Ausland habe es schon Projekte gegeben. „Unsere gemeinnützige Organisation steht für Engagement, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, die Werte unseres Grundgesetzes und die universellen Menschenrechte“, beschreibt der Verein auf seiner Facebookseite.

