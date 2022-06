Erneuerbare Energie in Lachen: Bürger sollen sich an Bau von Windrad beteiligen

Initiative will Anlage im Staatswald bauen. Bürger sollen sich über eine Betreibergesellschaft daran beteiligen. Wie der Allgäuer „Windpapst“ helfen soll.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lachen sollen mit Beteiligung der angrenzenden Gemeinden die Energiewende voranbringen: Dafür soll im Staatswald auf dem Felsenberg, nahe der Gemeindegrenze zu Wolfertschwenden, ein „Bürgerwindrad“ gebaut werden. Das ist das Ziel von Martha Hänsler, der Initiatorin des Projekts. Die Theinselbergerin stellte das ehrgeizige Vorhaben jetzt bei der Bürgerversammlung in Herbishofen vor. Im kommenden Herbst soll es dazu eine Informationsveranstaltung geben. Nächster Schritt wäre dann die Gründung einer Betreibergesellschaft. An der Finanzierung sollen sich die Bürger beteiligen und später vom Stromertrag profitieren können.

Energie durch Sonne, Wind und Biogas: Initiatorin des Bürgerwindrads spricht sich für Mix aus

„Wollen und brauchen wir auch bei uns ein, zwei Windräder?“ fragte Hänsler und beantwortete dies mit einem klaren „Ja“. Laut Hänsler wird künftig ein Energie-Mix aus erneuerbaren Energien benötigt. „Sauberer Solarstrom“ aus PV-Anlagen könne dabei in der Gemeinde durch vorhandene, bedarfsgerecht Strom produzierende Biogasanlagen ergänzt – und schließlich durch Windanlagen vervollständigt werden.

Bürgerinnen und Bürger in Lachen sollen mit einsteigen

Wind gehe immer, das merke man am besten beim Fahrradfahren, sagte Hänsler. Bereits vor 20 Jahren seien auf dem Felsenberg Windmessungen erfolgt. Das Windprojekt müsse man jetzt voranbringen, weil es noch nie so wichtig sei wie heute, „saubere und natürliche Energie vor Ort“ zu nutzen. Vor allem aber, weil künftig noch mehr Strom benötigt werde, etwa für die zunehmende E-Mobilität und für das Heizen mit Wärmepumpen. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen, müsse es eine Bürgerbeteiligung geben, die über einen Gesellschaftervertrag gesichert wird. Laut Hänsler könnte dann nicht etwa ein auswärtiger Investor in der Gemarkung Lachen den Staatswald pachten und für sich in Anspruch nehmen. Sie könnte sich sogar eine „Direktvermarktung“ durch die Betreibergesellschaft vorstellen.

Bürgerwindrad: Positive Signale von Anwohnern

Angesichts der zu erwartenden Aufweichung der 10-H-Regel müsste auf dem Felsenberg eine Windkraftanlage realisierbar sein, erläuterte Hänsler. Ein Kilometer Abstand zur nächsten Wohnbebauung sei überall gewährleistet. Die Anwohnerinnen und Anwohner der nächstgelegenen Siedlung in Bossarts würden eine solche Anlage sogar befürworten, sagte sie.

Um das komplizierte Prozedere rund um die Genehmigung eines Windrads „ohne böse Überraschungen“ in Griff zu bekommen, will die von Bürgermeister Josef Diebolder sowie seinen Stellvertretern Hans Wiedenmayer und Peter Brader unterstützte Initiative den erfahrenen „Windpapst“ und Initiator des Windparks Wildpoldsried mit ins Boot holen: Zusammen mit Wendelin Einsiedler würden dann drei Beiräten aus der Gemeinde Lachen Planung, Genehmigung und Bau koordinieren.

Hänsler gibt sich zuversichtlich: „Nur so können wir an einem Windrad beteiligt sein und uns künftig über den vielen Wind in unserer Gemeinde freuen“, warb sie für das Vorhaben.

