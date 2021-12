Erneut soll ein Mann in Memmingen einen Schüler angesprochen haben

Ein unbekannter Mann soll am Montag einen Drittklässler nahe der Theodor-Heuss-Schule angesprochen haben. Die Polizei hat Zweifel an der Darstellung.

07.12.2021 | Stand: 15:12 Uhr

Es wäre nicht das erste Mal. Erneut soll ein unbekannter Mann einen Schüler in Memmingen in der Nähe der Theodor-Heuss-Schule angesprochen haben. Zuvor hatte bereits am Freitag ein Mann einen Jungen vor der Schule in der Machnigstraße angesprochen. Am Montag ist es nun zu einem zweiten, ähnlichen Vorfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. In der Fußgängerunterführung zum Unteresch soll ein Mann einen Drittklässler angesprochen haben. Er will ihn aufgefordert haben, mit ihm zu kommen. Der Mitteilung zufolge rief Junge um Hilfe und rannte davon.

Polizei sieht keinen Zusammenhang zwischen den zwei Fällen in Memmingen

Nach bisherigen Ermittlungen bestehe keinerlei Zusammenhang zu dem Fall vom vergangenen Freitag, heißt es in der Mitteilung. Weder die Beschreibungen der Personen, noch die Örtlichkeiten stimmten überein. Nach Angaben der Polizei bestünden auch Zweifel, ob der Fall tatsächlich so wie geschildert passiert ist.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen.

