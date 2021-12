Erneut soll ein Unbekannter in Memmingen einen Schüler ansprochen haben

Die Polizei zweifelt jedoch an der Darstellung des Kindes und gibt vorerst Entwarnung. Dennoch will sie die Situation weiter im Blick behalten.

07.12.2021 | Stand: 17:24 Uhr

Erst Ende vergangener Woche hatte ein bislang unbekannter Mann vor der Theodor-Heuss-Schule in Memmingen einen Jungen angesprochen und diesem angeboten, zu ihm ins Auto zu steigen. Wie berichtet, lehnte das Kind jedoch ab, woraufhin der Mann verschwand. Nun soll sich am Montag ein ähnlicher Vorfall im Bereich der Schule ereignet haben, wie die Schulleitung in einem Elternbrief, der unserer Redaktion vorliegt, mitteilt. Nach Befragung des Schülers gibt die Polizei mittlerweile allerdings leichte Entwarnung. „Momentan gehen wir von keiner akuten Gefährdung für die Schülerinnen und Schüler aus“, teilt Polizeisprecher Holger Stabik auf Anfrage mit.