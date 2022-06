Erneut volles Programm bei Reitturnier in Babenhausen

Auf der Reitanlage in Babenhausen findet am Wochenende ein Turnier mit Springen und Dressur statt. Welche Höhepunkte auf die Besucher warten.

24.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Erst am vorletzten Wochenende hatte der neue Sandplatz im Babenhauser Reitstadion beim fünftägigen Springturnier die enorme Belastungsprobe glänzend bestanden, nun legt der Reit-, Fahr- und Zuchtverein (RFZV) nach. Am Wochenende steht ein Dressur- und Springturnier auf dem Programm, bei dem die ersten Prüfungen bereits am Donnerstag ausgetragen wurden.

Hochbetrieb herrscht bis Sonntag auf dem Springparcours ebenso wie im Dressurrechteck. Geboten wird fast alles – von recht leichten A-Wettbewerben bis hin zu einer schweren S**-Prüfung. Beim Verein sind ob der Vielzahl der angebotenen Wettbewerbe – insgesamt zwölf in der Dressur und 21 beim Springen – und der hervorragenden Bedingungen auf den Plätzen sehr viele Meldungen eingegangen.

Namhafte Reiterinnen und Reiter in Babenhausen am Start

Es sind auch namhafte Reiterinnen und Reiter am Start, quasi alle Vereine aus der Region sind vertreten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen auch vom gastgebenden RFZV Babenhausen mit Edwin Schmuck bei den Springern an der Spitze. Einen Familienausflug nach Babenhausen unternehmen die in der Region ebenfalls bekannten Uwe, Kerstin und Niels Carstensen vom RC Riedheim. Sie haben für Springprüfungen gemeldet, ebenso wie Monika Dirr vom RFV Weißenhorn, Stefanie Görlich vom RFV Bad Wörishofen, Walter und Lisa Maucher vom RFV Illertissen, Lisa-Maria Puschak von der PSG Schweizer Hof und Maximilian Weishaupt vom RFV Jettingen.

"Andrang bei der Dressur groß"

Hinsichtlich der Dressurprüfungen kennt man Karl-Heinz Petzke (RFV Illertissen) und Christina Jorck-Jorckston (RSG Edelstetten, früher einmal RFV Illertissen). Beide bringen mehrere Pferde mit und starten bei mehreren Prüfungen, unter anderem auch der schwersten, die am Wochenende geritten wird, der S** Intermediaire I zum Dressur-Abschluss am Sonntag um 16 Uhr. Weitere Höhepunkte sind zwei S* Prix St. Georges am Freitag und Samstag jeweils um 15 Uhr sowie eine S*-Dressur am Sonntag um 10 Uhr. Das Dressurprogramm weist Prüfungen noch am Samstag und Sonntag jeweils ab 7 Uhr aus. „Der Andrang ist auch bei der Dressur sehr groß“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des RFZV Babenhausen, Ute Thater. „So haben wir beispielsweise beim St. Georg Special über 30 Starter. Das ist absolut ungewöhnlich. Und weil so viele kommen, haben wir in der Dressur auch schon am Donnerstag mit Jungpferdeprüfungen begonnen.“

Das Programm beim Springen beginnt am Samstag um 8 Uhr und am Sonntag 8.30 Uhr. Höhepunkte sind am Samstag das S*-Springen um 17 Uhr, dazu zwei weitere S*-Prüfungen (11.30 Uhr, 13.30 Uhr), eine Punktespringprüfung Klasse M** mit Joker (15 Uhr) sowie der S**-Wettbewerb mit Stechen (16.30 Uhr) am Sonntag.