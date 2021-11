Erolzheim: Hier eröffnet Netto wieder

Die Modernisierung ist abgeschlossen. Das erwartet Käuferinnen und Käufer.

10.11.2021 | Stand: 08:17 Uhr

Der Netto Marken-Discount eröffnet seine modernisierte Filiale in Erolzheim – und zwar am Dienstag, 16. November. Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren erhalten die Kundinnen und Kunden in der neuen Filiale zudem Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte, teilt das Unternehmen mit.

Verkaufsfläche und Parkplätze

Es gebe über 5000 Artikel auf einer Verkaufsfläche von etwa 890 Quadratmetern zu finden. 60 Parkplätze stehen für Kundinnen und Kunden bereit.