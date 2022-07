Erste E-Ladestation in Niederrieden geht in Betrieb

Elektroautos können künftig auf dem Parkplatz an der Mehrzweckhalle in Niederrieden betankt werden.

Auf dem Parkplatz an der Mehrzweckhalle in Niederrieden ist die erste Ladestation für E-Autos installiert und in Betrieb genommen worden. Bürgermeister Michael Büchler berichtete, dass die Gemeinde damit bereits einen Technologie-Schritt vollzogen hat, den andere Gemeinden in der Region noch vor sich haben. Die Ladestation befindet sich auf einem öffentlichen Parkplatz und kann daher auch von jedermann genutzt werden.

Zwei Ladepunkte an neuer Station in Niederrieden

Zwei Ladepunkte mit einer Leistung von je 22 kW zum Aufladen von batterie-elektrischen Fahrzeugen stehen nun in Niederrieden zur Verfügung. Dass die Gemeinde den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur schnell und intensiv vorangetrieben hat, wird durch eine finanzielle Förderung der Bundesregierung unterstützt. Zweiter Bürgermeister Florian Geiger erläuterte, dass rund 80 Prozent der Investitionssumme in Höhe von knapp 10.000 Euro durch den Zuschuss abgedeckt werden. Letztlich ging es laut Florian Geiger sehr schnell. Ende vergangenen Jahres wurde der Förderantrag gestellt und bereits jetzt steht die E-Ladestation bereit.

Unterschiedliche Zahlunsgmittel möglich

Hinsichtlich Planung, Installation und auch bei der Betriebsführung ist die Firma e-con mit im Boot. Alle Ladevorgänge können automatisiert abgerechnet werden. Die Freischaltung erfolgt über RFID-Ladekarten, Apps oder das Ad-hoc-Laden über die „ChargePoint App“ mit unterschiedlichen Zahlungsmitteln wie Kreditkarte, Google Pay oder PayPal.

