Thomas Rauh leitet das neu eingerichtete Kinderhaus in Bad Grönenbach, spricht im Interview über das Rollenverständnis und was er an seinem Beruf so sehr liebt.

25.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Er unterstützt in der Persönlichkeitsentwicklung der Jüngsten, lacht gerne mit Kindern und Jugendlichen: Thomas Rauh (32) ist Erzieher und leitet das neu eingerichtete Kinderhaus „Johanni-Knirpse“ in Bad Grönenbach. Kommt er in der „Frauendomäne“ zurecht? Gibt es diese überhaupt (noch) und was liebt Thomas Rauh an seinem Beruf? Darüber spricht er im Interview mit unserer Redaktion.