„Es ist noch Luft nach oben“: Vorsitzende ziehen in Memmingen Bilanz

Warum sich Menschen mit einer Behinderung früher eher als "Bittsteller" fühlten, welche Erfolge der Beirat erzielt hat und wo Memmingen noch nachbessern sollte.

27.09.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Ende der 1980er Jahre in Memmingen: Für Menschen mit Behinderung gibt es in der Stadt gerade einmal einen Parkplatz vor dem Landgericht und am Westertorplatz befindet sich die einzige Telefonzelle, die barrierefrei zugänglich ist. So beschreibt Verena Gotzes die damalige Situation. Zudem sei bei einem neuen Anbau an das Klinikum und dem dortigen Parkhaus die Barrierefreiheit nicht berücksichtig worden. Gotzes, die damals für die Behindertenkontaktgruppe aktiv ist, will etwas unternehmen. Ihr Ziel: mit weiteren Mitstreitern die Belange behinderter Menschen, vor allem bei öffentliche Bauvorhaben, zu vertreten. Doch es vergeht noch einige Zeit, bis der städtische Behindertenbeirat gegründet wird, der am kommenden Freitag, coronabedingt verspätet, sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Behindertenbeirat in Memmingen: Sprachrohr für fast 6000 Bürgerinnen und Bürger

„Wir wollten die Kommunalwahlen im Jahr 1990 abwarten und sind im Wahlkampf auf die Fraktionsvorsitzenden zugegangen, die unseren Wunsch mit aufgenommen haben“, sagt Gotzes. Schließlich wurde am 1. Januar 1991 der Behindertenbeirat aus der Taufe gehoben – einer der ersten in ganz Bayern. Und Gotzes, die selbst im Rollstuhl sitzt, wurde dessen Vorsitzende, was sie bis heute geblieben ist. Die 65-Jährige schätzt, dass das Gremium derzeit fast 6000 Bürgerinnen und Bürger vertritt – darunter nicht nur Rollstuhlfahrer oder gehörlose sowie sehbehinderte Menschen. „Die Leute werden immer älter und sind mit zunehmendem Alter auch oft in ihrer Mobilität eingeschränkt“, erklärt sie. Auch für diese Menschen will der Behindertenbeirat „Lotse, Anwalt und Sprachrohr sein“, wie ihre Stellvertreterin Regina Sproll ergänzt.

Am Anfang sei es „ganz schön anstrengend“ gewesen, das Bewusstsein der Leute für die Belange behinderter Menschen zu wecken, erinnert sich Gotzes. Bürger mit einer Behinderung hätten sich früher eher als „Bittsteller“ gefühlt, erklärt Sproll. Doch spätestens als die Bundesregierung im Jahr 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat, habe es einen Paradigmenwechsel gegeben. „Der Staat hatte nun die Pflicht, die Rechte behinderter Menschen zu achten und zu gewährleisten“, sagt die 55-Jährige.

Mit dem Bähnle durch die Innenstadt von Memmingen

Initiatorin und Vorsitzende Verena Gotzes (rechts) und ihre Stellvertreterin Regina Sproll haben mit ihren ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern vieles erreicht. Doch es gibt noch einiges zu tun. Bild: Johannes Schlecker

Doch auch der Behindertenbeirat war über all die Jahre sehr aktiv und hatte mit außergewöhnlichen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. „Einmal sind wir mit einem Bähnle samt Polizeieskorte durch die Gegend gefahren und haben auf die Missstände an den Bahnhöfen aufmerksam gemacht“, so Sproll. Ein anderes Mal sei ein Badezimmer mit Toilette und Badewanne in der Fußgängerzone platziert worden, um auf die Schwierigkeiten für behinderte Menschen im alltäglichen Leben hinzuweisen. Ein großer Erfolg sei gewesen, dass das Rathaus im Jahr 2014 einen Aufzug erhielt, für den sich vor allem der Behindertenbeirat stark gemacht hatte, so Gotzes. Ein weiteres großes Thema seien öffentliche Toiletten, die behindertengerecht ausgestattet sind. Zwar habe sich die Situation in der Stadt verbessert. „Doch es ist noch Luft nach oben“, betont Sproll. Gleiches gilt laut Gotzes für barrierefreie, bezahlbare Wohnungen.

Ordnungsamt in Memmingen soll vor Veranstaltung prüfen, ob es genügend Plätze für behinderte Menschen gibt

Ein Vorteil des Behindertenbeirats ist ihr zufolge, dass das Gremium, das aus fünf festen Mitgliedern und fünf Stellvertretern besteht, selbst Themen auf die Tagesordnung setzen kann. So hat der Beirat etwa durchgesetzt, dass in der neuen Spielplatzsatzung der barrierefreie Zugang festgeschrieben wurde. Zudem wurde eine Inklusionsstelle geschaffen. Doch das Gremium steht auch beratend zur Seite. Kürzlich wurden die Zugbegleiter von Go-Ahead im Umgang mit Menschen mit Behinderung geschult. Enttäuscht sei man dagegen gewesen, dass kein Bewegungsbad in die Pläne für das neue Klinikum aufgenommen wurde, so Gotzes. Ein großer Wunsch des Beirats ist es, dass das Ordnungsamt bei größeren Veranstaltungen vor der Genehmigung prüft, ob es genügend Plätze für behinderte Menschen gibt. Zudem gibt es laut Sproll einen offenen Antrag für eine „Toilette für alle“. Darunter versteht man ein Rollstuhl-WC mit zusätzlicher Pflegeliege, Lifter und viel Bewegungsfläche – vor allem für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Und beim neuen Klinikum will sich der Beirat neben behindertengerechten Zimmern auch für eine Orientierungshilfe – etwa für Analphabeten – einsetzen.

Gotzes ist stolz darauf, dass die Zusammenarbeit mit den vielen Organisationen und Ehrenamtlichen in den Arbeitskreisen so gut funktioniert. Und sie hat noch einen speziellen Wunsch: Ich hoffe, dass wir irgendwann einmal keinen Behindertenbeirat mehr brauchen, weil alles barrierefrei zugänglich ist. Aber das wird wohl noch eine Zeit lang dauern.“