Teilen statt in die Tonne werfen: Memminger Facebook-Gruppe rettet Essen

Fast 1700 Menschen aus Memmingen und Umgebung teilen über eine Facebook-Gruppe Lebensmittel und bewahren damit so manches vor dem Müll. Was angeboten wird.

04.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eine junge Frau will umziehen – aber ohne Roggen-Vollkornmehl, Wasabi-Paste und das halbe Glas Honig, die noch im Vorratsschrank stehen. Eine Mutter hat beim Discounter Cornflakes gekauft, die ihrer Tochter nicht schmecken; ein Mitglied einer hiesigen Gruppe von Lebensmittelrettern postet nach einer Abhol-Aktion: „Hilfe, wir ertrinken in Schupfnudeln!“ In allen drei Fällen bekamen die Nahrungsmittel noch eine Chance, alle sind Beispiele für Beiträge, die in der 2013 gegründeten Facebook-Gruppe „Wir teilen Essen – Memmingen und Umgebung“ eingestellt wurden.

