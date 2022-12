Darum ist der geplante Haushalt der Stadt Memmingen noch nicht ausgeglichen

Im Finanz- und Hauptausschuss gibt Stadtkämmerer Gunther Füßle einen aktuellen Sachstand zu den Haushaltsplanungen. Was im Argen liegt und was ihn freut.

16.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Immer wieder wurde seitens der Memminger Ratsmitglieder der Wunsch nach einem aktuellen Sachstand zum Haushalt 2023 laut. Den gab es jetzt – in der jüngsten Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses. Stadtkämmerer Gunther Füßle stellte einige Eckdaten vor. Dieser aktuelle Stand reichte wiederum nicht jedem Ausschussmitglied aus.

Im März soll der Haushaltsplanentwurf beschlossen werden

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 solle voraussichtlich im März beschlossen werden. Bis dahin gebe es noch einiges zu tun, da der Haushalt erneut von einer unzureichenden Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt charakterisiert ist. Ein Haushaltsausgleich ist noch nicht geschafft. Füßle: „Aktuell ist der Haushalt nicht ausgeglichen, das ist mit diesem Rahmen nicht möglich.“ Unter anderem liege dieser Umstand an einem kontinuierlichen Anstieg der Personal- und Sachkosten – insbesondere der Energiekosten –, an einem ambitionierten Investitionsprogramm und vielfältigen Ausgaben, welche „nicht durchwegs von gesetzlichen Pflichtaufgaben verursacht werden“. Es gebe aber auch so manche erfreuliche Nachricht.

Schlüsselzuweisungen: Von 7,9 auf 7,1 Millionen Euro – ein Rückgang. Das liegt laut Füßle daran, dass die Umlagekraft 2023 um 9,3 Prozent höher ausfällt als im Vorjahr. „Bekanntlich liegt dies an den Steuereinnahmen 2021, welche trotz Corona auf sehr erfreulichem Niveau und damit höher als im Jahr 2020 lagen.“ Die Schlüsselzuweisungen sollen die Finanzsituation der Kommunen berücksichtigen und diejenigen mehr unterstützen, welche weniger Steuereinnahmen erzielen als andere. Memmingen

Personalkosten: Diese würden größtenteils von den Tarifvertragsparteien vereinbart und seien deshalb nicht beeinflussbar. Die Personalkosten sind für das Jahr 2023 mit 60 Millionen Euro festgelegt (2022: 56,3 Millionen Euro). Füßle hoffe, dass die Zahl von 59,3 Millionen Euro darstellbar werde.

Gewerbesteuer: Positive Nachrichten hatte der städtische Kämmerer aus diesem Bereich. In der jüngeren Vergangenheit konnten durchschnittlich etwa 37 Millionen Euro jährlich an Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden. Während der Corona-Krise wurden die Mindereinnahmen im Jahr 2020 durch den Staat kompensiert. Im Jahr 2021 konnte laut Füßle ein Rekordergebnis mit über 43 Millionen Euro erzielt werden und im Jahr 2022 sieht es noch einmal besser aus. Deswegen nehme er für den Haushaltsplan 2023 einen Betrag von 42 Millionen Euro an.