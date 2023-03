Da gingen wohl die Pferde mit ihnen durch. In einem Unterallgäuer Reitstall sind zwei Pferdebesitzerinnen mit Händen und Füßen aneinander geraten.

13.03.2023 | Stand: 11:23 Uhr

In einem Reitstall in Ettringen (Landkreis Unterallgäu) sind zwei Pferdebesitzerinnen aufeinander losgegangen. Bei dem Konflikt am Sonntagnachmittag verletzten sich die beiden Frauen laut Polizei gegenseitig leicht.

Körperverletzung in Unterallgäuer Reitstall: Beide Frauen angezeigt

Laut den Beamten machten die Reiterinnen widersprüchliche Angaben zu dem Streit. Deswegen erwartet nun beide eine Anzeige wegen Körperverletzung.

