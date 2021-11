Frau erpresst Unterallgäuer (52) mit gefälschten pornographischen Bildern von ihm

Eine Frau hat einen 52-jährigen Unterallgäuer mit gefälschtem pornographischen Bildmaterial von ihm erpresst. Die Polizei ermittelt.

19.11.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Eine Frau hat einen 52-Jährigen aus Ettringen mit gefälschten pornographischen Bildern von ihm erpresst. Am Donnerstagabend meldete er den Fall der Polizei Bad Wörishofen.

Der Unterallgäuer hatte die Frau erst wenige Tage zuvor auf einer Internetplattform kennengelernt. Bei einem gemeinsamen Videochat hat die Frau ihn wohl aufgenommen. Sie forderte ihn auf, sich vor der Kamera zu entblößen, was der Mann nicht tat. Allerdings hat die Frau offenbar das Bildmaterial aus dem Videochat mit anderem pornographischen Bildmaterial so bearbeitet, dass es so aussah wie pornographische Bilder von dem Mann.

Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt

Die Frau drohte dem Unterallgäuer damit, die bearbeiteten Bilder im Internet zu veröffentlichen. Er könne dies nur verhindern, wenn er ihr unverzüglich einen vierstelligen Geldbetrag bezahle. Der Mann ging auf die Forderung nicht ein. Die Polizei ermittelt jetzt.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.