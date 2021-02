Eine Memmingerin schwingt in Los Angeles den Schläger

Die Memminger Tennis-Spielerin Eva-Marie Voracek (21) studiert und trainiert im sonnigen Süden der USA. Wie es ihr dort ergeht.

24.02.2021 | Stand: 17:31 Uhr

Manchmal gibt es Aussagen, die in sympatischer Weise tief blicken lassen in die Seele eines Menschen. Aussagen, welche die wahren Leidenschaften eines Menschen verraten – völlig losgelöst vom sonst häufig üblichen Small Talk. Die folgende Aussage ist so eine: „Ich habe von klein an Tennis auf professionellem Level trainiert – und nebenbei mein Abitur gemacht.“ Nebenbei also hat sie ihr Abitur gemacht. Nebenbei. Man muss eben manchmal Prioritäten setzen im Leben.

Die Rede ist von der aus Memmingen stammenden und heute in Los Angeles lebenden Tennisspielerin Eva-Marie Voracek. Sie ist 21 Jahre alt, hat aber schon so viel erlebt, dass es sich allemal lohnt, ihre Geschichte zu erzählen. Nach ihrem 2017 in Mannheim absolvierten Abi hat sie noch im selben Jahr ihr Journalismus-Studium an der LMU begonnen.

Die Memmingerin studiert an der LMU Journalismus

Wobei das Kürzel LMU in diesem Fall nicht etwa für die renommierte Münchner Ludwig-Maximilians-Universität steht, sondern für die in Los Angeles (LA) ansässige Loyola Marymount University. „Momentan bin ich im achten Semester. Im Mai bin ich fertig mit dem Studium“, erzählt Voracek. „Danach werde ich noch ein weiteres Jahr an der Uni bleiben, um meinen Master zu machen.“

Und wie ist es ihr gelungen, den Sprung über den Großen Teich zu meistern und in den Staaten Fuß zu fassen, fernab von Eltern, Freunden und Allgäuer Heimat? „Als sich die Möglichkeit ergab, ein Vollstipendium an einer Uni zu bekommen und gleichzeitig für diese Uni Tennis zu spielen, habe ich die Chance ergriffen. So konnte ich auch mein Tennis-Level verbessern.“

Zu ihrer aktuellen Lebenssituation im sonnenverwöhnten Kalifornien sagt die Memmingerin: „Ich versuche, deutsche und internationale Turniere zu spielen, und reise deswegen viel.“ In LA sei sie „sehr zufrieden“. Zwar müsse sie „sehr viel lernen fürs Studium“ – begleitet von einem „anstrengenden Trainingsprogramm“, doch sie genieße ihre Zeit in den USA. „Ich bin sehr dankbar für diese – sozusagen – duale Ausbildung mit Uni und Tennis.“

Lesen Sie auch

Allgäuerin in Hollywood: "Ausgewandert, um Big Business zu machen" Pro 7 zeigt ihr neues Leben

Das Leben jenseits des Atlantiks und das Reisen hätten sie außerdem in ihrer Persönlichkeit reifen lassen. Und wenn Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben „Du musst auch mal weggehen aus der Heimat, um Deinen Horizont zu erweitern“, dann bestätigt Voracek mit ihren Erfahrungen diese Haltung durchaus eindrucksvoll.

In Los Angeles sei sie eingebettet in eine gute „Community“, also in eine gute Gemeinschaft, erzählt sie. „Zwar hab‘ ich etliche amerikanische Freunde, doch die meisten meiner Freunde sind internationale Studenten an der LMU. Die Universität ist eine geschlossene Community. Man kann sich hier nie einsam fühlen.“ Die Corona-Pandemie schränkt auch Voracek ein. „Ich war seit März 2020 auch wieder in Deutschland, da waren alle Tennisanlagen geschlossen. Internationale Turniere wurden immer wieder unterbrochen oder abgesagt.“ Erfreulich sei dagegen, dass sie zurzeit an der Uni trainieren könne, „weil wir dort im Freien spielen können“.

Und wie sieht eigentlich so ein typischer „Voracek-Tag“ in LA aus? „Hmm“, überlegt sie, „Donnerstag ist mein anstrengendster Tag. Da stehe ich immer um sieben auf und stehe um 7.45 Uhr auf dem Tennisplatz.“ Um acht Uhr beginne das Training, das gehe bis zehn. „Dann folgt eine Stunde Konditionstraining. Anschließend gehe ich entweder noch zum Physiotherapeuten oder zurück zu meinem Apartment.“

Nachmittags, berichtet die Memmingerin, habe sie noch drei Uni-Kurse mit einer Dauer von insgesamt viereinhalb Stunden. Klar, nicht alle Tage seien so anstrengend, relativiert Voracek, doch es gebe für sie immer viel zu tun: Uni, Tennis-Training, Yoga, Fitness, der Gang zum Physio und so weiter.

Was Eva-Marie Voracek zur Politik in den USA sagt

Die junge Sportlerin macht sich auch über viele Dinge abseits des Tennisplatzes Gedanken. Zum Präsidentenwechsel in den USA sagt sie: „Inwiefern dieser Wechsel Einfluss auf mich und meine Community hat, ist noch ungewiss. Im politischen Föderalsystem der USA hängt die Politik unter anderem stark von lokalen Politikern ab. Hier in Kalifornien ist ein Wechsel erst einmal nicht in Sicht.“ Sie spüre bei den Menschen vor Ort aktuell „eine Unzufriedenheit gegenüber hohen Steuern und Regulierungen“.

Man sorge sich auch über eine „drastisch steigende Obdachlosigkeit“. Los Angeles sei bekannt für Luxus, Show-Business und Promis. „Wenn man aber hinter die Kulissen schaut, stellt man fest, dass es hier sehr große Unterschiede gibt zwischen Arm und Reich.“ Eine aus Deutschland bekannte Mittelklasse sei in LA „nicht stark entwickelt“.

Allerdings: Dieser offenen Gesellschaftskritik setzt die angehende Journalistin eine große Wertschätzung für ihre Wahlheimat entgegen: „In ihrer Einstellung, dem Glauben, dass man alles erreichen kann im Leben, sind die Amerikaner wirklich einzigartig.“

Vor Kurzem trainierte sie mit Martina Navratilova

Eva-Marie Voracek kam am 26. März 1999 in Memmingen zur Welt. Ihr Stammverein ist der TC Memmingen. Seit knapp vier Jahren studiert sie Journalismus in Los Angeles, wo sie im dortigen Uni-Team Tennis spielt.

Ihre Eltern Vlastimil – ein Orthopäde mit eigener Praxis in Memmingen – und ihre Mutter Eva leben in der Maustadt. Eva-Maries Bruder David (23) macht derzeit in Prag seinen Master in International Management.

Voraceks größte Erfolge im Tennis: 2014 bekam sie die Auszeichnung „Player of the year“, also Spielerin des Jahres, bei „Tennis Europe“, einer internationalen Tour für Spieler unter 16 Jahren. Zwei Jahre später wurde sie in Essen Deutsche Meisterin im Doppel in der Kategorie „Unter 18“. 2018 gewann sie den Doppel-Titel beim ITF (International Tennis Federation)-Turnier in Jablonec nad Nisou (Tschechien).

Derzeit spielt Voracek für die Loyola Marymount University (LMU) im kalifornischen Los Angeles. Mit dem Verein GW Luitpoldpark München schaffte sie in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte vor zwei Jahren ein Porträt über Voracek mit der Überschrift „Global Player“.

Als ihre hervorstechende Stärke bezeichnet es Voracek, „um jeden einzelnen Punkt zu kämpfen. Meine Schwächen dagegen sollen meine Gegnerinnen bitte selbst rausfinden.“ Kürzlich kam die Memmingerin in den Genuss, ein Training bei der früheren Weltklasse-Spielerin Martina Navratilova absolvieren zu dürfen. Ihre Heimat besucht Voracek regelmäßig in den Semesterferien. „Wenn ich wieder fort bin von hier, vermisse ich die Allgäuer Landschaft und die Berge“, sagt sie.