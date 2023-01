Vier Stücke und Neuigkeiten bei Faschingsspielen in Memmingen

Gottfried Voigt, der Leiter des Theaters der Evangelischen Gemeindejugend Memmingen, hört nach den Faschingsspielen 2023 auf. Wer seine Nachfolgerin wird.

26.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Faschingsspiele 2023 der Evangelischen Gemeindejugend Memmingen wird deren Leiter Gottfried Voigt vermutlich nicht so schnell vergessen: Es sind seine letzten in dieser Funktion. Bei ihm laufen seit „mindestens 25 Jahren“ alle Fäden der traditionellen Theateraufführungen zur Faschingszeit zusammen, überschlägt er sein Engagement auf die Schnelle. Auf und hinter der Bühne im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ist er seit über 40 Jahren dabei. Einen Teil seiner Theaterarbeit hat er sogar schon abgegeben – er hat heuer erstmals kein Stück selbst inszeniert.

Ob Voigt nach so vielen Jahren Lampen- und Theaterfieber ab 2024 wirklich ganz entspannt im Publikum sitzen wird? „Ich habe allen gesagt, es ist mein erklärter Wille, dass sie ohne mich weitermachen müssen“, sagt Voigt mit einem Augenzwinkern. Natürlich stehe er mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn ihn jemand frage, aber eigentlich will er das eher nicht. „Die sollen selber laufen“, sagt er. „Und die können das auch, rund um die Theaterspiele gibt es so ein gutes Netzwerk, dass sie meinen Weggang spielend verkraften werden.“ Er werde heuer 60, ergänzt er, und das sei doch ein guter Anlass, um den Staffelstab weiterzugeben.

Faschingsspiele der Evangelischen Gemeindejugend Memmingen sind in der Pandemie zwei Mal ausgefallen

Schon zwei Mal mussten die Faschingsspiele wegen der Pandemie ausfallen. Im vergangenen Jahr brachten Voigt und seine Truppe stattdessen im Mai eine coronakonforme Revue auf die Bühne. Sie erinnerte zum einen daran, dass 1947, also 75 Jahre davor, zum ersten Mal ein Theaterstück im Alten Gemeindehaus aufgeführt wurde; zum anderen war sie eine Hommage an den unvergessenen Bühnenmaler und Karl Valentin-Darsteller Walter Stetter. Voigt moderierte die Abende in seiner gewohnt launigen Art. Nun wird er – ein letztes Mal – die Ansagen bei den diesjährigen Faschingsspielen vom 12. bis 21. Februar machen. Erstmals gibt es heuer zwei bewirtete Vorstellungen: am rußigen Freitag und am Faschingsdienstag. Bis der letzte Vorhang fällt, wird Voigt nun wieder Probenpläne machen, einiges organisieren, sich um Plakate und Werbung kümmern – und überhaupt schauen, „dass alles läuft“.

Seine designierte Nachfolgerin ist Heidi Weinert. „Sie ist groß geworden in der Gemeindejugend und hat dort ihren Mann kennengelernt, sie hat viel selbst gespielt, kann inszenieren und auch ihre drei Kinder stehen schon auf der Bühne“, lässt Voigt keinen Zweifel deren Qualifikation für die Leitungsrolle.

Designierte Leiterin Heidi Weinert studiert Komödie "Männer im Schrank" ein

Heuer studiert Heidi Weinert mit den erfahreneren Spielerinnen und Spielern ab etwa 14 Jahren die turbulente Verwechslungskomödie „Männer im Schrank“ ein. Dabei hat sie mit Lisa Wassermann eine Jungregisseurin an der Seite, die zum ersten Mal auf der anderen Seite der Bühne steht, nachdem sie auf ihr schon seit Kindesbeinen in vielen Rollen zu sehen war.

Kinder spielen "Die Bremer Stadtmusikanten" und Mini Playback Show

Die jüngsten Darsteller bringen das bekannte Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ in einer neuen, erfrischenden Bearbeitung von Susanne Dormer auf die Bühne im Bonhoeffer-Haus. Das inszeniert Voigts Frau Susanne – auch eine Regisseurin mit langjähriger Erfahrung. Sie bekommt diesmal Unterstützung von Leonie Küthmann, die ebenfalls ganz neu im Regiefach ist. „Die Jungen muss man jetzt ranlassen, sonst kommen sie nicht in die Verantwortung“, betont dazu Gottfried Voigt.

Weil das Personal in den Bremer Stadtmusikanten auf wenige Mädchen und Buben beschränkt ist, aber viel mehr Nachwuchstalente den großen Auftritt wagen wollen, steht noch ein zweites Kinderstück auf dem Spielplan: „Kleine Stars – ganz groß“ heißt es. Es ist ein Art Mini Playback Show, in Szene gesetzt von Susanne Schneider und Elke Rettensberger.

Christof Heuß spielt und inszeniert Karl Valentin "Im Senderaum"

Erstmals in einer Doppelfunktion agiert heuer Christof Heuß – dem Publikum seit vielen Jahren als Karl Valentin auf der Bühne bekannt. Er inszeniert sich diesmal selbst in der herrlichen Valentinade „Im Senderaum“.

Das sind die Termine und da gibt es Karten in Memmingen