Memmingen möchte ein buntes Fest im Zeichen der Freiheit feiern

22.04.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Es ist ein Thema, das Memmingen besonders beschäftigt – nicht nur mit Blick auf die Corona-Pandemie, sondern vor allem wegen der jüngsten Kriegsereignisse in der Ukraine. Es geht um die Freiheit. Am 21. Mai dieses Jahres wird die Stadt mit der Verleihung des „Memminger Freiheitspreises 1525“ an die Niederschrift der Zwölf Bauernartikel erinnern. Die Auszeichnung soll als Höhepunkt von allerlei bunten Programmpunkten umrahmt werden. Wie sich das Programm aufstellt, erklären Oberbürgermeister Manfred Schilder, Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer sowie Herbert Müller, der Vorsitzende des Kuratoriums „12 Bauernartikel – Memminger Freiheitspreis 1525“.

Joachim Gauck kommt nach Memmingen

Den Auftakt macht am 4. Mai ab 19 Uhr die Lesung des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in der Kirche St. Martin. „Toleranz: einfach schwer“ ist das Thema. In der Folge gibt es eine Vielzahl an Veranstaltungen, die sich rund um Historie, Literatur, Musik sowie Kunst und Theater drehen.

Das Programm ist in einem Flyer festgehalten. 70.000 Exemplare sind gedruckt, die nun in den Briefkästen der Haushalte eingehen sollen.

„Wir wollen Menschen für das Thema Freiheit begeistern“, sagt Hans-Wolfgang Bayer stellvertretend für das Projektteam. Er untergliedert die Angebote:

Historische Information: Im Programm gibt es Stadtführungen zum Beispiel zu den Themen „10 Frauen – 10 Geschichten“ sowie „Freiheit 1525“.

Freiheit im Zeitgeschehen: Darunter fallen die Lesung Joachim Gaucks ebenso wie Angebote der Volkshochschule sowie Vorträge zu „Leben ohne Plastik? Wege aus der Wegwerfgesellschaft“ und eine Rallye zur Nachhaltigkeit und Demokratie.

Bildende Kunst, Theater, Literatur und Musik: In diesem Punkt sind Angebote des Landestheaters, ein Konzert mit „Joy of Voice“ als auch die Autorinnenlesung „Blaue Frau“ von Antje Rávik Strubel enthalten.

Pressefreiheit als Themenstellung: Darunter fallen eine Ausstellung „Pressefoto Bayern“ (Start am 19. Mai) sowie eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Pressefreiheit – Noch nie waren wir so abhängig von unabhängiger Presse wie jetzt“. Letztere wird am 20. Mai ab 19.30 Uhr im Maximilian-Kolbe-Haus bei freiem Eintritt stattfinden.

Zu diesem Programmpunkt zählt auch der geplante Markt der Möglichkeiten. 21 Initiativen – Vereine, Organisationen und Kirchengemeinden – sind dabei. Die Premiere dieser Form findet am 21. Mai ab 10 Uhr auf dem Roßmarkt, Weinmarkt und dem Manghausplatz statt.

Höhepunkt ist die Verleihung des Freiheitspreises

Die Verleihung des Freiheitspreises ist dann der Höhepunkt und für den 21. Mai ab 11 Uhr in der Kirche St. Martin geplant. Die Auszeichnung geht an den Autor und Journalisten Professor Dr. Heribert Prantl. Die Laudatio hält der ehemalige Bundestagspräsident Professor Dr. Norbert Lammert. Sie steht unter dem Thema der Pressefreiheit. Fake News, Täuschung und Beschimpfungen: Die Pressefreiheit sei als Gegenstand ganz bewusst gewählt worden. „Das Thema ist es wert, dass man sich seiner annimmt“, ist Herbert Müller überzeugt, schaut gespannt auf Podiumsdiskussion und Auszeichnung.

Nach der Verleihung des Freiheitspreises werden Norbert Lammert und Heribert Prantl ab 13 Uhr auf dem Weinmarkt anzutreffen sein. Um 17 Uhr folgt ein Festkonzert in der Kirche St. Martin.

Memmingen als Stadt der Freiheitsrechte

Das Rahmenprogramm wurde im Herbst vergangenen Jahres erarbeitet. Deswegen seien darin keine expliziten Aktionen und Angebote zur Situation in der Ukraine enthalten. Memmingen pflegt eine Städtepartnerschaft zu Tschernihiw. Die Gedanken an die Menschen vor Ort würden immer mitschwingen, würden also nicht ausgeklammert. Einmal mehr wolle Memmingen nun ihrem Namenszusatz als „Stadt der Freiheitsrechte“ gerecht werden.

