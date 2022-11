Ex-Bundespräsident Joachim Gauck kommt nach Memmingen

Schon im Mai wollte Joachim Gauck Memmingen besuchen - doch dann erkrankte der Ex-Bundespräsident an Corona. Nun steht der neue Termin fest.

14.11.2022 | Stand: 12:55 Uhr

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck kommt noch in diesem Monat nach Memmingen. Gauck holt damit einen bereits für Mai 2022 geplanten Besuch nach, den der 82-Jährige damals wegen einer Corona-Infektion absagen musste.

Nun wird Gauck Memmingen am 22. November 2022 einen Besuch abstatten - und alle geplanten Termine nachholen. So wird das Ex-Staatsoberhaupt in der Memminger Martinskirche aus seinem Buch „Toleranz: einfach schwer“ lesen.

Ex-Bundespräsident Joachim Gauck in Memmingen: Diskussion wird von der Allgäuer Zeitung begleitet

Bei der Lesung mit Diskussion ab 19 Uhr in der Martinskirche geht er der Frage nach, was die Gesellschaft und der Einzelne tolerieren muss und wo die Grenzen der Toleranz liegen. Die Moderation übernimmt Uli Hagemeier, Leiter der Gesamtredaktion der Allgäuer Zeitung.

Der Besuch Gaucks sollte ursprünglich am 4. Mai im Rahmenprogramm zur Verleihung des „Memminger Freiheitspreises 1525“ an den Journalisten Heribert Prantl stattfinden (Lesen Sie auch: Diese beiden kreieren für Memmingen einen "Freiheits-Gin").

Wie schon damals geplant besucht Gauck in Memmingen auch beim Nachholtermin die Kramerzunft am Weinmarkt, in der 1525 die Zwölf Bauernartikel verfasst wurden. Dort wird sich der Ex-Bundespräsident auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Kostenfreie Tickets für die Lesung von Joachim Gauck am 22. November 2022 in der Memminger Martinskirche sind erhältlich unter tickets.memmingen.de und in der Tourist Information, Marktplatz 3, 87700 Memmingen.

Das ist Ex-Bundespräsident Joachim Gauck

Joachim Gauck war von 2012 bis 2017 der elfte und erste parteilose Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Der evangelische Theologe stammt aus Ostdeutschland und arbeitete dort vor der Wende als Pastor und Kirchenfunktionär. Er war Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR und von 1990 bis 2000 erster Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen ("Gauck-Behörde").

