Vor der Verleihung des Freiheitspreises hält Joachim Gauck in Memmingen eine Lesung mit Diskussion, moderiert von der Allgäuer Zeitung. Was er noch vorhat.

29.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck kommt nach Memmingen. Er wird am Mittwoch, 4. Mai, ab 19 Uhr in der Memminger Martinskirche aus seinem Buch „Toleranz: einfach schwer“ lesen.

Der Besuch Gaucks bildet den Auftakt zum Rahmenprogramm rund um die Verleihung des „Memminger Freiheitspreises 1525“, der am 21. Mai an den Journalisten Heribert Prantl verliehen wird. „In einer Zeit, in der Freiheitsrechte eines ganzen Volkes durch einen Angriffskrieg verletzt werden, ist es umso dringender, Freiheitsrechte in den Fokus zu rücken. Wir wollen dies bewusst tun – mit der Verleihung des Memminger Freiheitspreises“, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder. (Lesen Sie auch: Diese beiden kreieren für Memmingen einen "Freiheits-Gin")

Ex-Bundespräsident Gauck in Memmingen: Diskussion wir von der Allgäuer Zeitung begleitet

Gauck möchte am 4. Mai in Memmingen auch die Kramerzunft besuchen, in der 1525 die Zwölf Bauernartikel verfasst wurden. Bei der Lesung mit Diskussion in der Martinskirche geht er der Frage nach, was die Gesellschaft und der Einzelne tolerieren muss und wo die Grenzen der Toleranz liegen. Die Moderation übernimmt Ulrich Hagemeier, Leiter der Gesamtredaktion der Allgäuer Zeitung.

