Ein 26-Jähriger soll sich unter anderem in Memmingen immer wieder vor Frauen entblößt haben. Doch eine Strafe erhält er nicht.

18.11.2021 | Stand: 12:31 Uhr

Mehrfach soll sich ein 26-Jähriger vor Frauen seine Hose heruntergezogen haben, in einigen Fälle berührte er sich dabei auch im Schritt. Zweifel, dass die Vorfälle sich so zugetragen haben, kommen bei dem Prozess am Amtsgericht Memmingen nicht auf. Es stellt sich dennoch die Frage: Kann der 26-Jährige dafür verurteilt werden? Es ist ein Fall, bei dem der Staat an seine Grenzen kommt.