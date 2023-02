Exkluisves Fachmagazin "Graphische Kunst" hat einen neuen Verleger

Die Zeitschrift „Graphische Kunst“ wird in Memmingen gedruckt und hat Abonnenten in der ganzen Welt. Künftigt verlegt sie Rainer Stec. Was er anders machen will.

19.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Was viele gar nicht wissen: In Memmingen wird zweimal im Jahr eine der exklusivsten Zeitschriften gedruckt, die auf dem Markt sind – die „Graphische Kunst“ in der Edition Curt Visel. Bis zu 200 Euro kostet eine einzige Ausgabe des Fachblatts, je nachdem wie viele Originalgraphiken dem Heft beiliegen. Es war aber eigentlich schon beschlossene Sache, dass die „Graphische Kunst“, die es seit 1974 gibt, mangels Nachfrage zum Jahresende eingestellt wird. Doch dann meldete sich mit Rainer Stec, dem Inhaber der Allgäuer Druckwerkstatt in Memmingen, jemand, der dem Kunstmagazin noch einmal eine Chance geben will. Aber der Reihe nach.

Die Ursprünge der „Graphischen Kunst“ haben auch mit dieser Zeitung zu tun, war doch Maximilian Dietrich, der Begründer des Maximilian Dietrich Verlages, in dessen Sparte „Edition Curt Visel“ die „Graphische Kunst“ erschienen ist, Mitbegründer und Mitherausgeber der Memminger Zeitung. Sein Angestellter Curt Visel, ein Graphikexperte von internationalem Ruf, hat den Verlag 1981 übernommen und unter diesem Dach die „Edition Curt Visel“ weitergeführt, in der er die hoch angesehene Zeitschrift mit signierten Originalgraphiken herausbrachte.

Auflage ist kontinuierlich gesunken

Im Jahr 2002 hat dann Jürgen Schweitzer den Maximilian-Dietrich-Verlag und die Edition Visel übernommen. Etwa 600 Abnehmer hatte er pro Ausgabe für die „Graphische Kunst“, die zweimal im Jahr erschienen ist. Führende Bibliotheken, Museen, Institutionen und Privatsammler in allen fünf Erdteilen zählten zu seinen Abonnenten. Doch in den letzten zehn Jahren sank die Auflage kontinuierlich – vor allem die teuerste Variante mit fünf handsignierten Graphiken für 200 Euro wurde immer häufiger abbestellt. Zuletzt dümpelte der Verkauf bei etwa 350 Stück insgesamt – und Schweitzer, der 2018 schon den Maximilian-Dietrich-Verlag abgegeben hatte, wollte deshalb ganz aufhören mit dem Verleger(verlust)geschäft.

Inhaber der Allgäuer Druckwerkstatt will neu durchstarten

Doch nun will Rainer Stec neu durchstarten mit der edlen Kunstzeitschrift. Berührungspunkte gab es schon länger damit, denn er und seine Frau sind die neuen Besitzer des Maximilian-Dietrich-Verlags. Zudem hatte Stec in seiner Werkstatt, in der mehrere alte Druckmaschinen laufen, schon so manchen Druckstock eines Künstlers in den Händen, dessen Blätter dann mit der Graphischen Kunst verschickt wurden. „Mir hätte es weh getan, wenn die Zeitschrift verschwunden wäre“, sagt Stec. Sein Ziel ist nun, die Auflage wieder zu erhöhen – indem er auch neue Wege einschlägt. Er will die sozialen Netzwerke dafür nutzen, die Graphische Kunst wieder „breiter in die Welt hinaus zu schicken“. Ein Vorteil ist dabei, dass seine Allgäuer Druckwerkstatt und sein Antiquariat bereits online bekannt sind.

Community von Grafikern wächst im Internet

„Wir wollen mehr junge Künstler für das Heft begeistern“, sagt Stec außerdem. Die letzten Hochzeiten der künstlerischen Druckgraphik verortet er in den 1970er und 1980er Jahren bis Anfang der 1990er – dann habe sie zunehmend an Bedeutung verloren. „Aber jetzt nimmt die Druckgraphik gerade wieder Fahrt auf“, findet er. Auch durch das Internet: Da tummelten sich inzwischen Tausende mit ihren Linol- oder Holzschnitten. Und nicht nur Arbeiten mit traditionellen Techniken seien da zu sehen, da werde auch einmal eine Lithographie auf dem Küchentisch abgezogen. „Jeder teilt und postet seine Werke, die Community wächst“, erzählt Stec. Früher hätten die Künstler und Künstlerinnen für sich daheim gearbeitet. Inzwischen suchten sie im Netz den Austausch und die Öffentlichkeit.

Nächstes Heft erscheint im Juni

Diesen Schwung will er übertragen auf die Zeitschrift – und beispielsweise ihre C-Ausgabe, die keine Originalgraphiken enthält und aktuell schon für 36 Euro zu haben ist, auch digital im Abo anbieten. Erscheinen werden die Hefte künftig als „Edition GK“. „Mal sehen, wie es sich entwickelt“, blickt Stec zuversichtlich nach vorn. Er habe keine hohen Erwartungen, dann könne es auch keine Enttäuschungen geben, sagt er. „Aber ich bin guten Mutes, ich will diese Kunstzeitschrift einfach weiter beleben und schauen, was der Markt so hergibt.“ Ihm schwebt vor, dass künftig zum Beispiel Künstler mit dem Heft im Austausch Techniken lernen können. Oder in einer kleinen Serie besondere Druckwerkstätten porträtiert werden. Kontakte hat er dafür schon geknüpft. „Ich bin international gut vernetzt“, sagt Stec. „Mal sehen, was da machbar ist.“ Das nächste Heft, das im Juni erscheinen wird, ist jedenfalls schon in Arbeit. Eine große Story dreht sich um den russischen Künstler Oleg Dergachov, der in Frankreich lebt und auch die Autorin mitgebracht hat, die den Beitrag über ihn geschrieben hat.