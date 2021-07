Für eine Stunde Arbeit: Rohrreiniger kassieren über 5.000 Euro von 90-jähriger Allgäuerin

Zwei Handwerker haben von einer 90-jährigen Frau in Erkheim (Unterallgäu) über 5000 Euro für eine Stunde Arbeit kassiert. Jetzt ermittelt die Polizei.

Es kommt schon mal vor, dass sich Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen über eine hohe Handwerkerrechnung ärgern. Meistens kann der Handwerker den Betrag mit Blick auf Arbeitsstunden, Materialeinsatz und Schwierigkeitsgrad erklären. Motto: "Wo gehobelt wird, da fallen Späne", wie es nicht von ungefähr in einem Spichwort heißt. In der Regel gelingt beiden Parteien eine gütliche Einigung.

Ganz anders ein Fall in Erkheim (Landkreis Unterallgäu), der nun Ermittlungen der Polizei nach sich zieht.

Das war passiert:

Eine 90-jährige Unterallgäuerin beauftragte vergangenes Wochenende eine Rohrreinigungsfirma. Bei ihrer vermieteten Wohnung waren sämtliche Abflussrohre verstopft. Die Kontaktdaten des scheinbar ortsansässigen Unternehmens hatte die betagte Unterallgäuerin zuvor im Telefonbuch gefunden.

In der Tat erschienen schon bald zwei junge Handwerker bei ihr und begannen, die Verstopfung zu beseitigen. Etwa eine Stunde später schlossen sie ihre Arbeit ab und erstellten handschriftlich eine Rechnung. Und diese hatte es in sich: Über 5.000 Euro sollte die in Not geratene Seniorin berappen. Erleichtert darüber, dass der Schaden behoben war, tat die 90-Jährige, was von ihr verlangt wurde. Sie beglich die Summe noch vor Ort in bar.

Da ihr im Nachhinein die Summe aber doch viel zu hoch erschien, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Gegen die Firmeninhaber wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Wucher eingeleitet. Die Ermittlungen zur Identität des eigentlichen Rohrreinigers dauern noch an, teilt die Polizei mit.

