Medizinische Situation in Memmingen und im Unterallgäu enorm verschlechtert

Die Situation für Ärzte und Patienten verschärft sich. „Eine medizinische Versorgung, bei der ich alles sofort und umsonst bekomme, wird es nicht mehr geben.“

04.10.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Viele Menschen in Memmingen finden keinen Hausarzt mehr. Derzeit sind 15 Stellen unbesetzt. Ende 2021 waren es noch zwölf. Weiteres Problem: Bei einer Fachärztin, einem Facharzt einen Termin zu bekommen, wird immer schwieriger. In Memmingen und dem Unterallgäu mangelt es zum Beispiel an HNO- und Kindermedizinern. Noch ein Problem: Viele Praxen finden keine medizinischen Fachangestellten. So müssen Sprechstunden reduziert werden, weniger Patientinnen und Patienten können behandelt werden, die telefonische Erreichbarkeit verschlechtert sich, es gibt mehr Fehler im Ablauf und der Versorgung. Diese Not in der medizinischen Versorgung beschreibt der Ärztliche Kreisverband Memmingen und Mindelheim. Sie sei sogar so groß, dass Facharztpraxen für Mittwoch, 5. Oktober, und Montag, 10. Oktober, zum Streik aufgerufen worden sind, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Der bundesweite Streik wird von Fachärzte-Verbänden initiiert.

Ob – und wenn ja: welche – Praxen in Memmingen und im Unterallgäu am Streik teilnehmen, kann Dr. Jan Henrik Sperling, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Memmingen und Mindelheim, zwar nicht sagen. „Unser Kreisverband steht diesem Streik ambivalent gegenüber. Einerseits ist es wichtig, die Öffentlichkeit hierüber zu sensibilisieren. Andererseits sind die Sorgen – etwa durch die Energiekrise – für die Menschen derzeit enorm belastend, dass nun Streik bedingte Praxisschließungen für manche schwer zu verstehen sind.“ Die Entscheidung bleibe jeder Praxis selbst überlassen.

Doch sei es wichtig, diese Aktion zum Anlass zu nehmen, auf die enormen Probleme hinzuweisen, die bereits in Memmingen und im Unterallgäu spürbar sind, sagt Sperling. „In naher Zukunft werden weitere Hausärztinnen und Hausärzte in den Ruhestand gehen und keine Nachfolgerin, keinen Nachfolger finden. (...) In den Krankenhäusern sieht es nicht viel besser aus: Ärztinnen und Ärzte fehlen auch hier, es gibt zu wenig Pflegekräfte. Die Folge sind auch hier Schließungen von Stationen, eine hierdurch verminderte Aufnahmekapazität und eine erschwerte Patientenversorgung.“ Für Memmingen und das Unterallgäu sei aus diesem Grund die Gesundheitsregion Plus gegründet worden. Dadurch gebe es Fördermittel, um die Probleme angehen zu können. Das reiche aber nicht.

„Wir merken, dass viele Menschen im Alltag über die medizinische Versorgung unzufrieden sind. Immer öfter sehen wir in der täglichen Kommunikation diese Frustration. Das medizinische Personal ist aber für diese Misere nicht verantwortlich, sondern versucht, das Beste für den Mitmenschen herauszuholen. Dadurch geraten aber auch die Ärztinnen und Ärzte, medizinischen Fachangestellten und das Pflegepersonal an ihre psychische und physische Belastungsgrenze.“

Defizite in der medizinischen Versorgung würden oft mit der Corona-Pandemie begründet. „Dies ist schlichtweg falsch.“ Die Mängel im Medizinsektor wachsen laut Sperling bereits seit Jahrzehnten. „Die Pandemie hat an einigen Stellen in der Versorgung nur verstärkt die Schwachstellen aufgezeigt.“ Nichts mit der Pandemie zu tun habe etwa dieses Problem, das für Patienten zum Nachteil werden könne und einer der Auslöser der Streiktage war: Bisher bekommen Fachärzte eine Entschädigung, wenn sie neue Patienten aufnehmen. Denn die Untersuchung und Therapie von Neupatienten bedeute zeitlichen, technischen und personellen Mehraufwand. Krankenkassen wollen diese Neupatientenregelung nun abschaffen. Ärzte befürchten, dass sie dadurch weniger Neupatienten aufnehmen können. „Dies verschlechtert die Versorgung, weil deshalb weniger Sprechstundenkapazitäten für Neupatientinnen und Neupatienten bestehen und diese somit noch länger auf Facharzttermine warten müssen“, sagt Sperling. Die Krankenkassen hingegen, die nach eigenen Angaben mit einem Milliardendefizit kämpfen, wollen dadurch Geld sparen.

Wie können die Probleme aus Sicht von Jan Henrik Sperling gelöst werden? „Die Erwartungshaltung muss sich bei den Menschen ändern. Eine medizinische Versorgung, bei der ich alles sofort, vor Ort und umsonst bekomme, wird es in naher Zukunft nicht mehr geben. Gegenseitiger Respekt und ein guter Umgang sind wichtig. Insbesondere die Pflegefachkräfte und medizinischen Fachangestellten verdienen eine Wertschätzung für ihre Arbeit an den Menschen.“ Nicht nur die Bundespolitik sei gefordert, sondern auch die Lokal- und Regionalpolitik. Sie müsse zum Beispiel daran mitarbeiten, den Mangel an medizinischem Fachpersonal zu bekämpfen.