Fachakademie startet noch nicht komplett in eigenen Räumen

Die neue Schule für Erzieherinnen und Erzieher in Memmingen nimmt im September ihren Betrieb auf. Das Gebäude muss allerdings noch umgebaut werden.

Die neue Fachakademie für Sozialpädagogik in Memmingen nimmt zum neuen Schuljahr den Betrieb auf. Ab September kann man sich dort, wie berichtet, zum Erzieher oder zur Erzieherin ausbilden lassen. Vorerst findet der Unterricht allerdings teilweise noch in Fachräumen der im gleichen Gebäude untergebrachten Berufsfachschule für Kinderpflege statt. Denn die Fachräume für die Akademie müssen erst saniert werden. Der Umbau war nun Thema im Bauausschuss des Kreistags.

Die Fachakademie ist an die Außenstelle der Staatlichen Berufsschule Mindelheim in Memmingen angegliedert. Während sich die Klassenräume im bereits sanierten Teil der Berufsschule befinden, müssen die vier geplanten Fachräume in einem noch nicht erneuerten Gebäudetrakt untergebracht werden. Dieser soll nun für rund 630 000 Euro saniert und umgebaut werden, erläuterte Thomas Burghard, Leiter des Hochbauamts am Landratsamt. Geplant ist ein Raum zum Werken und Gestalten mit Waschgelegenheit und großzügigen Ablagemöglichkeiten. Außerdem sind Fachräume vorgesehen, die einem Kindergarten gleichen und zum Beispiel einen Spiel-, Wickel- oder Essbereich haben. Um das Vorhaben umzusetzen, müssen die bisherigen Räumlichkeiten laut Burghard vollständig saniert und Elektro- und Heizungsinstallation sowie Sanitäranlagen komplett erneuert werden. Zudem ist der Einbau einer zentralen Zu- und Abluftanlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung der Fachräume vorgesehen und man müsse die Gebäudehülle energetisch sanieren.

Unterrichtsräume in Memmingen sollen bis zum Schuljahr 2022/2023 fertig sein

Der Bauausschuss sprach sich einstimmig für die Maßnahmen aus. Der Landkreis beantragt bei der Regierung von Schwaben nun eine Förderung des Bauvorhabens sowie eine Genehmigung, um mit den Arbeiten vorzeitig beginnen zu können. „Ziel ist es, dass die Fachunterrichtsräume bis zum Schuljahr 2022/2023 fertiggestellt werden“, sagte der Leiter des Hochbauamts. Die Klassenräume können zum Schulstart bereits bezogen werden, da hier nur kleinere Umbauarbeiten erforderlich sind.

Die neue Schule war vom Landkreis auf Initiative von Landrat Alex Eder und Oberbürgermeister Manfred Schilder beim Kultusministerium beantragt worden. Gemeinsam machten sie sich für die Fachakademie stark, um dem Fachkräftemangel bei Erziehern und Erzieherinnen entgegenzuwirken. „Die schnelle Zusage des Ministeriums und die bereits vorliegenden Anmeldezahlen belegen, dass wir mit unserer Idee den richtigen Nerv zur absolut richtigen Zeit getroffen haben“, so Eder.

Berufsfachschule für Kinderpflege gibt es bereits

An der Berufsschule in der Mindelheimer Straße 6 in Memmingen gibt es bereits eine Berufsfachschule für Kinderpflege. Hier kann man eine Ausbildung zur Kinderpflegerin und zum Kinderpfleger absolvieren. Um sich zur Erzieherin oder zum Erzieher weiterzubilden, musste man bislang aber an eine entsprechende Fachakademie in Kaufbeuren, Kempten oder Krumbach wechseln. Das ist nun nicht mehr nötig. Die Fachakademie für Sozialpädagogik baut auf die Berufsschule für Kinderpflege auf. Infrage kommt sie darüber hinaus für Schüler der Ausbildungsrichtung Sozialwesen einer Fachoberschule. Solche Fachoberschulen gibt es zum Beispiel in Memmingen und Bad Wörishofen. Absolventen dieser Schulen können ohne Kinderpflege-Ausbildung direkt an die Fachakademie gehen.