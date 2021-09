Fachkräftemangel, Hartz IV und Flexibiliät - „Riesiges Problem, das auf uns zu kommt“

Kurz vor der Bundestagswahl: Wie stehen Politiker aus Memmingen zu aktuellen Problemen? Dazu wurden sie von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft befragt.

„Vollbeschäftigung ist auch im Freistaat kein Naturgesetz.“ Also dürfe sich auch das Allgäu nicht auf seinen guten Arbeitsmarktzahlen ausruhen. Vielmehr müsse dafür gesorgt werden, dass sie sich noch weiter verbessern. Das sagt Bertram Brossardt. Er ist Hauptgeschäftsführer der vbw, der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Er sprach mit politischen Vertretern aus Memmingen über Fachkräftemangel im Allgäu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und über Hartz IV. Das Gespräch wurde live ins Internet übertragen. Hier Auszüge wichtiger Aussagen der Gäste. Das waren Regina Leenders, Bundestagskandidatin für die SPD, Kai Fackler, Bundestagskandidat für die FDP, und Dr. Veronika Schraut, stellvertretende Kreisvorsitzende der CSU Memmingen. Grüne und Freie Wähler haben kurzfristig abgesagt.

Fachkräftemangel:

Regina Leenders, SPD: Weiterbildung sei wichtig, um Menschen zu Fachkräften zu qualifizieren. So müsse die Agentur für Arbeit zu einer Agentur für Weiterbildung und Qualifizierung werden.

Kai Fackler, FDP: Die Zahl der Schulabbrecher steige. „Ein riesiges Problem, das auf uns zu kommt“ – und das angegangen werden müsse. Wer ohne Schulabschluss sei, bekomme nur schwer eine Ausbildungsstelle und könne so kaum zu einer Fachkraft qualifiziert werden.

Dr. Veronika Schraut, CSU: Mehr Frauen müssten in Erwerbstätigkeit gebracht werden. Zudem müssten ältere Menschen als Arbeitskräfte gehalten werden, denn die Gesellschaft auch im Allgäu werde immer älter. Deren Erfahrungsschatz und Kompetenz sei hoch und müsse genutzt werden.

Fachkräfte fürs Allgäu:

Regina Leenders, SPD: „Das Leben hier ist wunderschön, damit kann man schon Leute hier her locken.“ Doch es müsse bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Kai Fackler, FDP: Wenn Arbeitnehmer das Allgäu verlassen, dann oft, weil sie hier nicht die Arbeit finden, die sie ausüben möchten. Eine Lösung sei, die digitale Infrastruktur so auszubauen, dass Menschen im Homeoffice für Firmen außerhalb des Allgäus arbeiten können.

Fachkräfte aus dem Ausland:

Dr. Veronika Schraut, CSU: „Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir Fachkräfte aus unserem Land bekommen.“ Aber zum Beispiel in der Altenpflege sei der Personalengpass so groß, dass er mit Menschen aus dem Ausland aufgefangen werden müsse. Deshalb fordert sie einen gesteuerten Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland.

Kai Fackler, FDP: Es müsse einfacher werden für Unternehmen, Fachkräfte aus dem Ausland einzustellen. Er wisse von Firmen, die passende Bewerber im Ausland gefunden hätten. Allerdings habe es dann jeweils ein Jahr gedauert, bis sie in Deutschland mit der Arbeit beginnen konnten. „Das ist zu lang.“

Familie und Beruf:

Dr. Veronika Schraut, CSU: Damit mehr Frauen berufstätig sein können, müsse weiterhin die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Unternehmen müssten außerdem flexible Arbeitszeiten ermöglichen.

Regina Leenders, SPD: Es gebe viele gut ausgebildete Frauen, die aber zuhause bleiben, wenn sie ein Kind bekommen haben. Unter anderem wegen des Gehaltsunterschieds zum Mann, denn viele Frauen arbeiteten in sozialen Berufen, die schlechter bezahlt werden. Sie müssten besser entlohnt werden.

Kai Fackler, FDP: Es müsse mehr Betriebskindergärten geben. Außerdem fordere die FDP von Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, intern die Gehaltszahlungen offenzulegen. So könnten die Beschäftigten vergleichen, ob Frauen und Männer für die gleichen Aufgaben auch das gleiche Gehalt bekommen.

Wochen- statt Tagesarbeitszeit:

Kai Fackler, FDP: Unternehmen müssten ermöglichen, dass sich Mitarbeiter ihre Arbeitszeit selbst innerhalb einer Woche einteilen können. So werde etwa die Betreuung von Kindern einfacher. Wer zu Beginn der Woche mehr Zeit fürs Kind benötige – also weniger arbeiten könne – könne diese Zeit dann am Ende der Woche nacharbeiten.

Hartz IV:

Regina Leenders, SPD: Die SPD wolle Hartz IV durch ein Bürgergeld ersetzen. Und, dass in den ersten zwei Jahren des Bezugs das Vermögen des Betroffenen nicht angetastet wird, „so dass man nicht gleich wirklich nichts mehr hat“. Wer sich weiterbilden lasse, müsse einen Bonus bekommen, und wer sich etwas hinzuverdienen wolle, müsse davon etwas behalten dürfen. Allerdings müsse es sich vielmehr lohnen, in Vollzeit zu arbeiten.

Kai Fackler, FDP: Aus Hartz IV wolle auch die FDP ein Bürgergeld machen. Wer sich dann etwas hinzuverdienen wolle, müsse zwar anteilig etwas abgeben, aber am Ende des Monats auf jeden Fall mehr Geld haben, als hätte er nicht gearbeitet. So solle sich Arbeit lohnen.