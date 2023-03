Warum die Stadt Memmingen eine Psychologin aus der Ukraine im Kindergarten einsetzt

Yevheniia Kelhankina arbeitet im Fröbel-Kindergarten in Memmingen. Das Arbeitsverhältnis kam durch einen eher ungewöhnlichen Weg zustande.

14.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

In vielen Kindergärten in Memmingen werden dringend Arbeitskräfte gesucht. Gleichzeitig haben sich beim Jobcenter Memmingen Geflüchtete aus der Ukraine arbeitslos gemeldet, die in ihrem Heimatland im pädagogischen Bereich im Einsatz waren. Daher hatten das Jobcenter und die Stadt Memmingen im Sommer eine Infoveranstaltung organisiert. „Wir wollten die Chance nutzen, die gut qualifizierten Menschen mit den Kindergärten zusammenzubringen“, sagt Ramona Haase, die beim Jobcenter als Teamleiterin für die Arbeitsvermittlung zuständig ist. Rund 20 Geflüchtete, darunter überwiegend Frauen, nahmen teil. Da vor allem die Sprachbarriere für viele damals noch zu groß war, wurden zunächst zwei von ihnen eingestellt.

