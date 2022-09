Bestohlene lockt mutmaßliche Fahrraddiebe in die Falle

Ein gestohlenes Fahrrad taucht in einem Kleinanzeigenportal auf. Die Polizei Bad Wörishofen und die Eigentümerin schmieden einen Plan.

20.09.2022 | Stand: 07:23 Uhr

Ein junges Paar hat am Sonntagnachmittag versucht, ein als gestohlen gemeldetes Fahrradüber ein bekanntes Kleinanzeigenportal zu verkaufen. Die bestohlene Eigentümerin sah die Anzeige, konnte dies sofort als ihr Fahrrad identifizieren und ging anschließend damit zur Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Der Verkauf sollte in Türkheim wie anberaumt stattfinden. Die Eigentümerin und ihr Freund gaben sich, wie mit der Polizei vereinbart, als Interessenten aus und gaben dann der verdeckten Polizeistreife Bescheid. Die Beamten stellten das Pärchen im Alter von 24 und 32 Jahren.

Die Polizei findet ein weiteres Fahrrad, das zuvor gestohlen wurde

Der Boden in der Einfahrt des Mehrfamilienhauses war gesprenkelt mit farbigen Lackspuren. Sowohl das besagte Fahrrad als auch ein weiteres dort abgestelltes Rad wiesen offensichtlich schlecht lackierte Rahmenteile auf. Das Pärchen verstrickte sich in gegensätzliche Aussagen. Letztlich war auch das zweite Fahrrad in Mindelheim als gestohlen gemeldet. Dem Paar drohen Anzeigen wegen besonders schweren Diebstahls.

