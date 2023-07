Anwohner beobachtet, wie sein Fahrrad gestohlen wird

Ein Memminger sieht, wie jemand das Schloss seines Fahrrads mit einem Bolzenschneider durchschneidet. Er nimmt die Verfolgung auf.

19.07.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Er hatte sein Fahrrad am Dienstag, 18. Juli am Geländer des Stadtbachs abgesperrt. Gegen 20.30 Uhr, so die Polizei, sah der Memminger Anwohner, wie ein Unbekannter das Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider durchtrennte und damit floh. Der Anwohner lief hinterher, verlor den Fahrraddieb aber beim Ratzengraben. Auch die Polizei, die er sofort informiert hatte, scheiterte bei der Suche.

Fahrraddieb wird in Memmingen auf frischer Tat ertappt, kann aber fliehen

Der Unbekannte ist männlich, 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt, hat kurze Haare, die im Genick rasiert sind und trug am Dienstag ein schwarzes T-Shirt. Das gestohlene Fahrrad ist ein blau, schwarz und orangenes Cube Stereo Hybrid 160 HPC. Wer Angaben zum Täter oder zur Tat machen kann, soll sich bei der Polizei unter 08331/1000 melden.

In Memmingen wurden im ersten Halbjahr 2023 schon 82 Fahrräder gestohlen, die Polizei empfiehlt Radfahrern dort deshalb besonders, ihre Fahrräder zu registrieren.

