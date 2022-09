Fahrradklima-Test: Oberbürgermeister erhofft sich weitere Impulse für Memmingen

Die Umfrage des ADFC zum Radfahren rückt diesmal dem ländlichen Raum in den Fokus. OB Manfred Schilder ruft die Memminger Bevölkerung zur Teilnahme auf.

05.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, bis Ende November zahlreich an der Online-Abstimmung teilzunehmen. Der Fokus liegt diesmal laut Mitteilung der Stadt auf dem ländlichen Raum: Demnach gibt es dort viel Potenzial für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau.

OB Schilder: "Wollen nachhaltigen und klimafreundlichen Stadtverkehr"

„Wir wollen einen nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr, von dem alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und des Umlands profitieren“, sagt Schilder: „Dabei setzen wir auch auf das Fahrrad und haben bereits zahlreiche Maßnahmen wie zum Beispiel die Ausweisung weiterer Fahrradstraßen und die Aufstellung moderner Abstellanlagen umgesetzt.“ Damit die Stadt weitere Maßnahmen anstoßen könne, werde die Rückmeldung der Radfahrenden benötigt: „Denn sie wissen am besten, was sie brauchen, um im Alltag mehr mit dem Rad unterwegs zu sein“, fügt der Oberbürgermeister hinzu.

Fahrradklima in Memmingen : Zuletzt gab es die Note 3,4

2020 bewerteten knapp 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in über 1000 Städten und Gemeinden. Memmingen erhielt dabei die Schulnote 3,42. Der Fahrradklima-Test des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) fragt in 27 gleichbleibenden Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen diesmal fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen. Dabei geht es darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Rad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in Nachbarorte anfühlen, ob für Pendler Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.

Der Fahrradklima-Test des ADFC findet zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vorgestellt.

Zur Teilnahme geht's hier.

