Falsche Polizisten ergaunern in Memmingen 9500 Euro von Seniorin

Eine Seniorin in Memmingen ist Opfer von Trickbetrügern geworden: Sie gaben sich als falsche Polizisten aus und ergaunerten 9500 Euro.

15.04.2022 | Stand: 10:06 Uhr

Die Betrüger hatten die Seniorin aus Memmingen angerufen und sich dabei als Kriminalpolizisten ausgegeben, wie die Polizei mitteilt. Sie sagten ihr, dass Einbrecher festgenommen worden seien. Dabei sei eine Liste mit Einbruchsopfern gefunden worden. Weitere Details über das Telefonat mit den Betrügern sind nicht bekannt.

Jedenfalls schafften es die Täter, die Seniorin zu überreden, bei ihrer Bank in Memmingen 9500 Euro abzuheben und das Geld wenig später an einen Abholer zu übergeben. Das war bereits am Dienstag. Erst am Donnerstagmorgen wurde die Frau misstrauisch und verständigte die Polizeiinspektion Memmingen.

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die insbesondere im Bereich des St.-Josef-Kirchplatzes am Mittwoch zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Lesen Sie auch: Telefonbetrüger erbeuten tausende Euro mit unterschiedlichen Maschen im Allgäu

Zudem liegt eine Personenbeschreibung des Geldabholers vor, der die Seniorin gegen 12.45 Uhr im Bereich der Laberstraße gegenübertrat: Er wird als circa 30-Jähriger beschrieben, soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und von hagerer Statur sein. Der Mann war dunkel gekleidet. Besonders auffällig waren der getragene dunkle Mantel und eine dünne Sportmütze. Er trug eine Mund-/Nasenschutz-Maske. Wem ist diese Person aufgefallen?

Lesen Sie auch

Trickbetrug Falsche Polizeibeamte rauben Oberallgäuerin Gold und Schmuck mit fünfstelligem Wert

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen.

Die Kripo Memmingen rät eindringlich

• Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Vermögensverhältnisse. Behörden fordern Sie nicht zur Herausgabe von Bargeld auf.

• Setzen Sie Familienangehörige und Nachbarn über diese Vorgehensweisen in Kenntnis.

• Sie erhalten keine Anrufe von der Notrufnummer 110.

• Legen Sie auf und rufen Sie bei dem geringsten Zweifel den Polizeinotruf 110.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.