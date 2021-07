Zu Boden gebracht, gewürgt und in den Schwitzkasten genommen: In Mindelheim ist ein Streit zwischen Vater und Tochter eskaliert.

13.07.2021 | Stand: 13:14 Uhr

Zu dem Familienstreit war es am Montagabend gekommen. Die Auseinandersetzung zwischen dem 56-jährigen Vater und seiner 20-jährigen Tochter begann verbal. Dann eskalierte die Situation: Der Vater rang seine Tochter auf den Boden, würgte sie und nahm sie in den Schwitzkasten. Die Freundin der Tochter ging dazwischen und verhinderte laut Polizei so, dass die Tochter ernsthafter verletzt wurde.

Den Vater erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.