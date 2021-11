Wegen Corona: Rathaussturm Memmingen abgesagt

Weil die Corona-Inzidenzen steigen, und die Krankenhausampel aktuell auf rot steht, wurde der Rathaussturm in Memmingen am 11.11. abgesagt.

09.11.2021 | Stand: 08:18 Uhr

Die Himmlischen Teufel des TV Memmingen haben den für Donnerstag, 11. November, geplanten Rathaussturm in Memmingen abgesagt. Weil die Krankenhausampel in Bayern auf Warnstufe rot gesprungen ist und die Inzidenz-Zahlen zugenommen haben, sei "eine Durchführung einer Veranstaltung, die für Fröhlichkeit und Unbeschwertheit stehen soll, für uns nicht verantwortbar", schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Absage des Rathaussturms in Memmingen pandemiebedingt

Bereits letztes Jahr musste der Rathaussturm in Memmingen pandemiebedingt ausfallen. Die Entscheidung hätten die Himmlischen Teufel nicht nur im Sinne ihrer Mitglieder, sondern auch im Sinne der Gäste und Zuschauer des Rathaussturms getroffen.

