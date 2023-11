Das haben Memminger Narrenzünfte für die Faschings-Saison geplant

Fasching steht vor der Tür. Memminger Narrenzünfte und Vereine stehen bereits in den Startlöchern, um ab dem 11. November wieder loszulegen.

09.11.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Faschings-Fans werden sie wohl ungeduldig erwarten: die Fünfte Jahreszeit. Die zahlreichen Narrenzünfte und Vereine aus Memmingen und dem Umkreis stehen ebenfalls bereits voller Vorfreude in den Startlöchern. Am 11. November geht es offiziell los – unter anderem mit einem Rathaussturm. Unsere Redaktion hat bei einer Auswahl an Vereinen nachgefragt, die einen kleinen Vorgeschmack auf die Saison geben.

Das planen Narrenzünfte in Memmingen für den 11. November

TV Memmingen: Die „Himmlischen Teufel“ des Turnvereins organisieren den traditionellen Rathaussturm am 11. November. Der Umzug geht durch die Innenstadt bis zum Marktplatz. Danach wird im Kaminwerk mit einer Eröffnungsparty ordentlich eingeheizt. Unter dem Motto „Narrenfreiheit“ legt DJ RobiRe ab 20 Uhr auf, Show-Acts sorgen für gute Stimmung und für Verpflegung ist ab 17.30 Uhr auch gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Auch dieses Jahr organisieren die Himmlischen Teufel des TV Memmingen den Rathaussturm. Bild: Maike Scholz

Stadtbachhexen Memmingen: Für die Memminger Stadtbachhexen beginnt der 11. November mit einem traditionellen Weißwurstfrühstück. Danach sind auch sie beim Rathaussturm der Himmlischen Teufel dabei und feiern den Auftakt des Faschings. Am 6. Januar findet die offizielle Maskentaufe der neuen Mitglieder statt. Am Tag darauf beginnt dann schon der erste Umzug. „Wir hatten letztens einen Infoabend und alle sind schon ganz heiß drauf“, sagt Rainer Betz. Der Zunftmeister freut sich, dass auch dieses Jahr wieder viele Mitglieder dabei sind. „Wir freuen uns auf eine tolle Saison.“

Roiweible Aitrach Am 11. November starten die Aitracher Roiweible in die Fünfte Jahreszeit. Am Abend schreiben sich die Mitglieder in der Festhalle in Aitrach in die Listen ein, erfahren das Motto und das Prinzenpaar für die kommende Saison und lassen die Fasnet auferstehen. Danach geht es weiter „so wie immer“, sagt Vorsitzender Christian Zimmermann. Auf den Weiberball am 8. Februar folgt der Rathaussturm. Am 10. Februar findet dann der große Umzug statt. Eine Sache ist anders als in vergangenen Jahren: Statt der rt1-Party am Rosenmontag kommt die Band „die Llamas“ nach Aitrach. Zum Abschluss steigt der Kinderball und der Kehraus. Die Vorfreude auf die Saison habe dieses Jahr besonders früh begonnen. „Die Leute sind motiviert“, sagt Zimmermann.

Die Aitracher Roiweible erfahren am 11. November das Motto für die Fasnet. Bild: Olaf Schulze

Fasching 2024: Das steht für die Vereine nächstes Jahr auf dem Plan

Löwen ’77 Legau: Für die Legauer Löwen fängt die Faschings-Saison am 20. Januar mit dem Krönungsball und dem Narrenbaumstellen an. Darauf folgen sieben Prunksitzungen (26. und 27. Januar sowie 2., 3., 4., 9. und 10. Februar). Der Kartenvorverkauf für die Sitzungen startet am 4. Dezember. Den Abschluss des närrischen Treibens macht der Kinderball am 11. Februar. „Die allgemeine Stimmung bei uns im Verein ist hervorragend nach der Wahnsinnssaison in unserem neuen Löwensaal“, sagt Vorsitzender Stephan Heckelsmiller.

Faschingsfreunde Boos: Der Hofball in Boos eröffnet am 20. Januar die Faschings-Saison für die Faschingsfreunde. Im Dorfgemeinschaftshaus tanzt der gesamte Hofstaat Boos, begleitet von der Lumpenkapelle Boos. Weiter geht es am 9. Februar, dem „rußigen Freitag“. Hier können Jung und Alt sich im Tischtennisspiel versuchen – mit einer Bratpfanne. Den Abschluss macht der Booser Faschingsumzug am 11. Februar um 14 Uhr. Die Party geht allerdings schon früher los. Nach der Narrenmesse um 9 Uhr ist eine Stunde später ein offener Empfang mit Weißwurstfrühstück im Dorfgemeinschaftshaus. Nach dem Umzug gibt es dort auch Kaffee und Kuchen. Gefeiert wird abends in Bierzelten.