„Monsterkonzert“ - 200 Musiker heizen beim Sternmarsch Memmingen ein

Am Freitagabend sorgen Guggenmusiker lautstark für Fasnetstimmung auf dem Marktplatz. Heute geht's mit dem Dämmerumzug der Stadtbachhexen weiter.

14.01.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Es war ein lautstarkes und buntes Spektakel auf dem Memminger Marktplatz: Sechs Guggenmusiken – die Lumpenkapelle Aitrach, die Hausemer Guggamusik, die Guggenmusiken aus Isny und Wuchzenhofen, die „Allgäuer Long Dongs“ sowie die „Schillamongos“ Kirchdorf – zogen am Freitagabend beim Sternmarsch aus allen Richtungen in die gute Stube der Stadt ein.

Dort heizten die etwa 200 Musikerinnen und Musiker mit Schlagzeug, Sousaphon, Trompete, Posaune und Co. der Zuschauermenge beim großen „Monsterkonzert“ gemeinsam ordentlich ein.

Weiter ging es danach in der Stadionhalle: Bei der Party sorgten unter anderem Cheerleader- und Gardetanz-Vorführungen zusätzlich für Fasnetstimmung.

Heute der Dämmerumzug in Memmingen

Mit ruhigeren Tönen beginnt der Samstag. Die Stadtbachhexen laden ab 10 Uhr zur Narrenmesse in die Kirche Sankt Josef ein. Am Nachmittag steht ab 16 Uhr der Dämmerumzug mit 80 Hästräger-Gruppen aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern an.

Alle Infos zum Dämmerumzug und zur neuen Route finden Sie hier. Insgesamt gut 2500 Teilnehmende ziehen laut den Organisatoren vom Schweizerberg über den Roßmarkt und den Weinmarkt durch die Fußgängerzone über den Marktplatz in die Zangmeisterstraße. Schlusspunkt ist das Westertor. Zuschauer ab 14 Jahren bezahlen drei Euro Eintritt.

Danach endet der Tag in der Stadionhalle mit einer Party, die ausschließlich für die teilnehmenden Hästrägerinnen und Hästräger organisiert wird.