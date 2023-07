KFC in Memmingen eröffnet: Hungrige stehen an für Fast Food von Kentucky Fried Chicken

In Memmingen gibt es jetzt Kentucky Fried Chicken (KFC). Großer Andrang herrschte am Freitag bei der Eröffnung. Wir haben die Fotos.

07.07.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Gute Nachricht für Fast-Food-Freunde: In Memmingen hat nach einer Bauzeit von weniger als sechs Monaten am Freitag, 7. Juli, Kentucky Fried Chicken (KFC) in Memmingen eröffnet. Lange bevor sich die Türen in der Dr.-Karl-Lenz-Straße öffneten, hatte sich draußen eine lange Schlange von potenziellen Gästen gebildet. Ab 11 Uhr gingen frittierte Hähnchenteile und Pommes über die Ladentheke bei KFC in Memmingen.

Laut Pressemitteilung des Unternehmens führt KFC mit Franchisepartner Abraham Bulun, der bereits drei weitere Standorte betreibt, diese Filiale.

KFC: Neues Restaurant in Memmingen bietet Platz für 80 Gäste

Im Restaurant mit einer Gesamtgröße von 320 Quadratmetern und 110 Quadratmeter großem Gastraum sind laut Abraham Bulun 25 Mitarbeitende beschäftigt. Bulun freute sich bei der Eröffnung am Freitag, 7. Juli 2023, dass es in der Bauzeit keine Probleme mit den Genehmigungsbehörden gegeben hat. Das neue KFC-Restaurant hat im Innenbereich 80 und im Außenbereich 32 Sitzplätze.

Rund um das Gewerbe- und Einkaufsgebiet im Memminger Norden gibt es bereits eine Vielzahl weiterer Fast-Food-Restaurants - unter anderem McDonald's in der Rudolf-Diesel-Straße und Burger King in der Dr.-Lauter-Straße.

Zudem gibt es mehrere Döner-Angebote, Imbisswagen und asiatisches Essen.

KFC Memmingen: Öffnungszeiten stehen fest

Auch die Öffnungszeiten für KFC in Memmingen stehen fest. Geöffnet hat das Schnellrestaurant an sieben Tagen in der Woche.

Montag: 11 - 23 Uhr

Dienstag: 11 - 23 Uhr

Mittwoch: 11 - 23 Uhr

Donnerstag: 11 - 23 Uhr

Freitag: 11 - 01 Uhr

Samstag: 11 - 01 Uhr

Sonntag: 11 - 23 Uhr

KFC in Memmingen: Das steckt hinter Kentucky Fried Chicken

KFC geht zurück auf den Firmengründer Harland D. Sanders. Im Jahr 1930 eröffnete er erstmals ein Restaurant. Mutterkonzern "Yum! Brands" mit Sitz in Louisville, Kentucky, in den USA betreibt nach eigenen Angaben mehr als 41.000 Restaurants in mehr als 125 Ländern.