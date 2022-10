Faustball auf hohem Niveau beim Allgäu-Cup in Amendingen

Beim 50. Allgäu-Cup werden Wettkämpfe in sieben Klassen ausgetragen. Der TV Segnitz gewinnt die Elite-Kategorie. Gastgeber Amendingen ist mit der U10 erfolgreich.

18.10.2022 | Stand: 15:58 Uhr

Unter der Schirmherrschaft von Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder fand am Wochenende der Jubiläums-Faustballcup des SV Amendingen statt. Bereits zum 50. Mal waren die Amendinger Faustballer Gastgeber dieser Veranstaltung. In sieben Klassen gab es fünf verschiedene Sieger. Zweitligist Segnitz gewann die Elite-Kategorie. Gastgeber Amendingen siegte bei der U10.

40 Teams zeigen in Amendingen, was den Faustballsport ausmacht

Nach zweijähriger coronabedingter Unterbrechung konnte das beliebte Faustballturnier des SV Amendingen wieder stattfinden. Knapp 40 Teams waren der Einladung von Abteilungsleiterin Alex Prem gefolgt und zeigten den Zuschauern alles, was den Faustballsport so spannend und interessant macht: Von Top-Leistungen in der Elite-Kategorie der Männer über die verschiedenen Altersklassen bis hinunter zum leidenschaftlichen Einsatz und zur unbekümmerten Spielfreude der Allerkleinsten bei der Jugend U8. Trotz Problemen in der Vorrunde steigerten sich die Unterfranken des TV Segnitz von Spiel zu Spiel. Im Halbfinale warfen sie überraschend den Bundesliga-Absteiger TV Augsburg mit 16:12 aus dem Rennen und setzten sich dann im Finale trotz 0:1-Satzrückstand noch mit 2:1 gegen den Zweitligakontrahenten TV Eibach durch (8:11, 11:9, 11:7). Eibach hatte das Semifinale gegen den TV Neugablonz (2. Bundesliga) mit 17:14 gewonnen. Sechster wurde der SV Tannheim, Achter und damit Letzter der SV Erolzheim. In der Männer B-Kategorie schaffte es Gastgeber Amendingen mit seinem Landesligateam trotz Niederlagen gegen Stammheim und Allianz München als Vorrundenzweiter bis ins Finale, verlor dort allerdings deutlich mit 0:2-Sätzen (6:11, 4:11) gegen die junge Truppe des TV Stammheim. Das U18-Team des SV Tannheim kam in dieser Klasse über den siebten Platz nicht hinaus.

Bei der U18 setzt sich Favorit aus Neugablonz durch

Bei der weiblichen U18 setzte sich der Favorit TV Neugablonz verlustpunktfrei vor dem SV Tannheim und SV Amendingen durch. Äußerst spannend verlief das U14-Turnier der Buben. Nach der Vorrunde hatten sich die TG Biberach und der SV Erolzheim fürs Endspiel qualifiziert. Dort revanchierte sich der SVE mit 13:11 nach Verlängerung für die Vorrundenniederlage. Das gastgebende Team des SVA wurde Vierter. Die Mädchenklasse der U14 gewann der SV Erolzheim vor dem SV Amendingen. Im direkten Duell der beiden setzten sich die Gäste denkbar knapp mit 11:10 durch. In der gemischten U10/12-Klasse gab es den einzigen Turniersieg für den Ausrichter. Das Team mit Jonas Ferk, Arian Lang und Josip Rajkovic marschierte souverän durch die Vorrunde und setzte sich im Finale gegen den TV Neugablonz knapp mit 11:10 durch. Amendingen 2 wurde Dritter, die dritte Garnitur des SVA Fünfter.

Erstmals gab es beim Allgäu-Cup auch eine Kategorie der U8. Die Kids begeisterten das Publikum und wurden immer wieder begeistert gefeiert und angefeuert. Am Ende gewann Erolzheim 1 vor Erolzheim 2. Gastgeber Amendingen holte sich die Bronzemedaille. Bei den Siegerehrungen überbrachten Oberbürgermeister Manfred Schilder als Schirmherr und Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger die Grüße der Stadt Memmingen und lobten die Amendinger Faustballer für die tolle Veranstaltung.