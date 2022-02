Faustball-Bundesliga: Der Abstieg des SV Tannheim ist besiegelt

In der Faustball-Bundesliga kann die Frauen-Mannschaft des SV Tannheim den Abstieg nicht mehr verhindern. Sie hat lediglich vier Punkte auf dem Konto.

03.02.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Nach sieben Jahren ist der Abstieg aus der Faustball-Bundesliga für den SV Tannheim besiegelt. Am vorletzten Spieltag der Saison ging es für die Mannschaft nach Pforzheim zum TSV Ötisheim. Dabei musste das Team weiterhin einige Spielerausfälle kompensieren und konnte nur mit einem dezimierten Kader anreisen.

SV Tannheim kommt nicht richtig ins Spiel

Im ersten Spiel des Tages trennte sich die Heimmannschaft nach einem spannenden Spiel mit 0:3 vom TV Segnitz. Direkt im Anschluss starteten die Tannheimerinnen gegen die Segnitzer, die sich auf Tabellenplatz drei befinden. Die Tannheimer Damen kamen von Beginn an nicht richtig ins Spiel und mussten sich nach kurzer Spieldauer mit einem deutlichen 0:3 in Sätzen den Favoritinnen geschlagen geben. Damit spielt sich der TV Segnitz in eine komfortable Situation im Rennen um das letzte Ticket für die deutsche Meisterschaft.

In der letzten Begegnung des Tages gegen Ötisheim kamen die Tannheimer Damen etwas besser ins Spiel. Trotzdem konnte das Team über die gesamte Spielzeit nicht genügend Druck aufbauen, um die Hausherrinnen wirklich zu gefährden. Auch dieses Spiel mussten die Gäste mit 0:3 Sätzen an die Gegner abgegeben.

Faustballerinnen aus Tannheim müssen Gang in die Zweite Bundesliga antreten

Damit ist Tannheim bereits vor dem letzten Spieltag rechnerisch abgestiegen. Mit lediglich vier Punkten kann das Team die besser platzierten Mannschaften nicht mehr einholen. Die Tannheimer Damen müssen nach einer von viel Ungewissheit geprägten Corona-Saison den Weg in die Zweite Bundesliga-Süd antreten. Nach sieben erfolgreichen Jahren in der Ersten Bundesliga fällt dieser Schritt für alle schwer, teilt der Verein mit.

Jetzt heißt es, weiter trainieren und im nächsten Jahr direkt den Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. Zuvor steht noch am Sonntag, 6. Februar, ab 11 Uhr der letzte Spieltag der Saison an. Dabei möchte sich das Team vor heimischem Publikum noch einmal gut präsentieren. Die Tannheimerinnen müssen dabei auf zwei Stammkräfte verzichten, die parallel bei der Bayerischen Meisterschaft der weiblichen Jugend U18 antreten. Das Team freut sich auf lautstarke Unterstützung gegen den amtierenden Europapokalsieger TSV Dennach und den TV Käfertal in der Sporthalle in Rot. Es gilt die 2G-plus Regel.