Faustball: „Superman“ kann zurzeit nur online fliegen

Beim SV Amendingen findet das Training nur digital statt. Auf was die Faustballer hoffen.

28.01.2021 | Stand: 08:00 Uhr

Da der Amateursport ja derzeit nicht stattfinden kann, treffen sich auch die Jugend-Faustballer des SV Amendingen (SVA) eben online, um sich fit zu halten und um den Kontakt, vor allem zu den Jugendspielern, aufrecht zu erhalten.

Um den Kontakt zu allen Kindern und Jugendlichen nicht zu verlieren, treffen sich die Faustball-Trainer des SVA regelmäßig online mit den Nachwuchsspielern, um gemeinsam zu trainieren oder auch Online-Events durchzuführen. Bisher gab es leichte Faustball-Übungen und einen kleinen Wettkampf. Alles wurde über WhatsApp abgewickelt. Um sich aber auch wöchentlich zu sehen, gibt es künftig über eine Videokonferenz-Plattform gemeinsames Training mit Warm-up (Dehnübungen), leichten Kraft- sowie kleinen Faustball-Übungen, die man zuhause durchführen kann. Geplant ist in Kürze auch ein Online-Event.

Faustball gilt als kontaktloser Sport

Die Faustballer hoffen, dass sie ihren Sport – wie auch schon im Frühjahr 2020 – schon vor anderen Sportarten wieder ausüben können, da Faustball als kontaktloser Sport gelte. Wer mehr über Faustball erfahren möchte, kann sich über einen Image-Trailer informieren. Wer am Online-Training der Jugend (elf bis 14 Jahre) einfach mal unverbindlich teilnehmen will oder weitere Infos zum Faustballsport benötigt, wendet sich per E-Mail an Abteilungsleiter Uwe Theim. Die Adresse: faustball@sv-amendingen.de.

Der Image-Trailer im Internet:

https://faustball-liga.de/imagetrailer-fuer-nachwuchsgewinnung

Informationen gibt es außerdem auf der Homepage des SV Amendingen unter: www.sv-amendingen.de