FC Memmingen muss Spitzenspiel verlegen

Die Partie gegen Ingolstadt II findet nun am 11. Oktober statt. Warum die Begegnung nicht wie geplant ausgetragen wird.

28.09.2022 | Stand: 17:29 Uhr

Der FC Memmingen (FCM) kann das Spitzenspiel in der Fußball-Bayernliga gegen den FC Ingolstadt II (FCI) nicht wie geplant am Freitag, 7. Oktober, austragen. Die Begegnung wurde nun in Abstimmung zwischen den Vereinen vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) für Dienstag, 11. Oktober, ab 19.30 Uhr neu angesetzt.

Grund für die Verlegung sind die Spielerabstellungen für die Bayern-Auswahl, die vom 29. September bis 5. Oktober am Uefa-Regions-Cup teilnimmt. Beim Turnier in Italien steigen somit am kommenden Mittwoch die letzten Spiele.

Ingolstadt stellt drei Spieler für die Bayern-Auswahl ab

Der FC Ingolstadt II, der drei Auswahlspieler abstellt, sah sich wegen der Belastung nicht in der Lage, zwei Tage später in Memmingen anzutreten. Der FCM selbst stellt mit Mathias Bauer und Flemming Schug ebenfalls zwei Akteure ab, wäre also gleichermaßen betroffen gewesen. Ohne FCM-Zustimmung zur Verlegung hätte Ingolstadt vermutlich keine Auswahlspieler abgestellt, oder der BFV hätte aufgrund dessen selbst die Partie abgesetzt.

Für den FC Memmingen ist der Termin nicht attraktiv

Beim Ringen um einen neuen Spieltermin waren der darauffolgende Samstag, Sonntag und Montag aus verschiedenen Gründen keine Option: etwa wegen Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen beziehungsweise fehlender Kräfte für die Stadionlogistik. So bleibt nur der Dienstagabend. Im Vergleich zum Freitag, noch vor dem Memminger Jahrmarkt, ist das für den FCM ein vermeintlich unattraktiverer Termin.

Zumindest ist damit aber eine Überschneidung mit einem am Freitag zeitgleich stattfindenden Eishockey-Spiel des ECDC Memmingen von Tisch. Bis auf die Auswahlspieler können beide Mannschaften nach einer 17- beziehungsweise 18-tägigen Pause nun ausgeruht in das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenfünften (FCM) und -zweiten (FCI) gehen.

Allerdings steht für die Memminger dann nur drei Tage später das Auswärtsspiel in Hallbergmoos an, während die Ingolstädter Reserve einen Tag mehr hat, um sich auf das Heimspiel gegen Gundelfingen vorzubereiten.

FCM-Torhüter Martin Gruber wurde operiert

Nach dem 5:2-Erfolg beim FC Ismaning haben es mit Fabian Lutz, Nikola Trkulja und Pascal Maier gleich drei Spieler des FC Memmingen in die Spieltagself des Internetportals Fupa geschafft.

Torhüter Martin Gruber ist in dieser Woche am Knie operiert worden. Der Eingriff ist laut Sportlichem Leiter Thomas Reinhardt gut verlaufen. Wie lange Gruber ausfallen wird, ist nach Angaben von Reinhardt derzeit aber noch unklar.

Bereits gekaufte Karten für das Ingolstadt-Spiel behalten laut FCM auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit.