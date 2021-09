FC Memmingen: Ohne Özhitay geht’s auf die weite Reise

Der FCM muss in Aubstadt auf seinen Torhüter verzichten. Weitere Spieler sind ebenfalls verletzt. Hin und zurück legt die Kahric-Truppe 650 Kilometer zurück.

30.09.2021 | Stand: 16:49 Uhr

Für den FC Memmingen (FCM) steht am Samstag die weiteste Auswärtsfahrt dieser Saison an. Wenn es zum TSV Aubstadt geht (Anpfiff: 14 Uhr), sind hin und zurück insgesamt 650 Kilometer zurückzulegen. Für den Fußball-Regionalligisten ist das zwar keine Kaffeefahrt, aber etwas mitnehmen würde er in Aubstadt schon gerne, nämlich Punkte. In personeller Hinsicht läuft es allerdings nicht rund. So muss FCM-Trainer Esad Kahric nicht nur auf den verletzten Torhüter Mustafa Özhitay verzichten.

Die Lage: Durch die Ergebnisse der Nachholspiele unter der Woche hat der FCM, der nicht gespielt hat, einen Tabellenplatz verloren. Aber auch auf Rang zwölf sind es weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz. Aubstadt hat wie Memmingen München

Aubstadt hat nur rund 750 Einwohner

Der Gegner: Aubstadt ist mit 750 Einwohnern neben Pipinsried der kleinste bayerische Regionalliga-Standort. Sportdirektor Josef Francic, der sein Traineramt in der Corona-Abbruchsaison an Viktor Kleinhenz übergeben hatte, hat im Sommer einige gestandene Regionalliga-Spieler verpflichtet. So kamen unter anderem Angreifer Joshua Endres (Rot-Weiß Essen/fünf Treffer), Philipp Harlaß (Borussia Dortmund II), Leon Heinz (TSV Steinbach-Haiger) sowie für das Tor der frühere Schweinfurter Julian Schneider (TSV Großbardorf). Der TSV verfügt über weitere erfahrene Spieler, wie zum Beispiel den nach wie vor torgefährlichen Ex-Profi Christopher Bieber (vier Treffer).

Bisherige Vergleiche: Erst zweimal haben beide Vereine um Punkte gespielt – und sie sich jeweils geteilt (0:0 beziehungsweise 1:1).

FCM-Trainer Kahric muss auch auf David Remiger verzichten

Das FCM-Personal: Torhüter Mustafa Özhitay hat sich im Training offenbar schwerer verletzt. Die genaue Diagnose steht noch aus, in Aubstadt wird aber auf jeden Fall Maximilian Beinhofer zwischen den Pfosten stehen. Bei Amer Dedic, Gökalp Kilic und Pascal Maier geht noch nichts mit Mannschaftstraining. Auch David Remiger fällt weiter aus, während David Mihajlovic und Gabriel Galninec sowie Martin Dausch wieder voll belastbar sind.

Corona: Die SpVgg Unterhaching wird wegen zahlreicher Infektionsfälle innerhalb der Mannschaft nicht vor 12. Oktober wieder in den Spielbetrieb eingreifen. Die Partie des Drittliga-Absteigers gegen Aschaffenburg wurde bereits abgesagt. Das bedeutet eine Zwangspause von fast vier Wochen. Auch den TSV 1860 Rosenheim hat es nun mit zwei positiven Tests und vier weiteren Verdachtsfällen erwischt. Die Nachholbegegnung unter der Woche gegen den FC Pipinsried wurde erneut verschoben.

